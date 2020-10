Torino, le restrizioni nella zona della movida

Undici decessi in Piemonte, che si conferma la seconda regione più colpita – dopo la Lombardia – dalla seconda ondata di Covid. Dopo i provvedimenti emessi da Cirio, anche la Appendino ha firmato un provvedimento finalizzato a fronteggiare la nuova emergenza senza giungere a misure estreme. Colpita in particolar modo la zona della movida, vale a dire l’area interna al perimetro formato da via Cesare Balbo, via Buniva, corso Regina Margherita e via Vanchiglia e via Matteo Pescatore. In questa area, dalle ore 22,30 alle ore 5 l’accesso è consentito solo ai residenti e a chi si reca a far loro visita; a chi si reca nei locali pubblici, dove però si può sostare soltanto per il tempo della consumazione al tavolo; a chi effettua consegne a domicilio. Chiusura anticipata alle 22.30 per le attività di vendita da asporto, diverse dagli esercizi pubblici.