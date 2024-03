Torino prima fra i capoluoghi italiani per parità di genere. Lo annuncia Lo Russo a “Tuttocittà. Il Sindaco in diretta”

Rispondendo alla domanda di un’ascoltatrice, il Sindaco Stefano Lo Russo, in diretta radiofonica a “Tuttocittà. Il Sindaco in diretta” di martedì 5 marzo, annuncia che Torino è la prima città fra i capoluoghi di provincia in Italia per parità di genere: “La mia vicesindaca, la maggioranza della mia Giunta, i vertici dirigenziali del Comune e i manager di molte società partecipate sono donne, che ho scelto per loro competenze”.

Stefano Lo Russo è intervenuto oggi al consueto appuntamento del martedì di “Tuttocittà, il Sindaco in diretta”, in diretta dall’Urban Lab – una trasmissione radiofonia realizzata da Zip e condotta oggi da Orlando Ferraris – filo diretto tra le cittadine e i cittadini e l’amministrazione comunale.

Emergenza meteo sotto controllo a Torino, anche grazie alle nevicate in quota che non hanno aumentato eccessivamente la portata dei fiumi che attraversano la città. “E’ comunque necessario un ragionamento sugli invasi in montagna, per raccogliere l’acqua quando c’è in eccesso e utilizzarla quando scarseggia, come in piena estate, oltre che per la produzione di energia elettrica pulita”.

Il ministro Salvini a Torino annuncia 50 milioni di euro per la Valsusa e il primo treno TAV nel 2032. “Il treno è il mezzo più ecologico che c’è ed è ora di pensare anche ai collegamenti con la Liguria. Oggi andare a Savona in treno da Torino è un’avventura…”, ha sottolineato il Sindaco.

Il primo cittadino interviene poi sulla necessità di un presidio anche notturno delle forze dell’ordine e dell’esercito a Barriera di Milano, dopo l’incontro di ieri con i residenti e i commercianti di piazza Foroni.

Si parla poi del nuovo ospedale Maria Vittoria-Amedeo di Savoia e delle motivazioni della scelta del luogo di edificazione nell’area Giostrai della Pellerina e della collaborazione pubblico privato, come nell’intervento dell’Unione Industriali di Torino sui parcheggi disabili all‘ospedale San Giovanni Bosco.

La domanda di un’altra ascoltatrice sulle funzioni delle circoscrizioni, da il là a Lo Russo sulla necessità di riforma delle circoscrizioni e sul maggiore coinvolgimento e partecipazione dei giovani nella vita pubblica.

Ascolta la puntata di “Tuttocittà, il Sindaco in diretta” di martedì 5 marzo.

