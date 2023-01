Torino: weekend da incubo ai Murazzi del Po

Sabato 21 gennaio, intorno all’una di notte, uno studente di 23 anni originario di Palermo è stato ferito da una bici elettrica a noleggio lanciata dalla strada. Mauro Glorioso, studente di medicina, si trovava davanti al locale The Beach dei Murazzi di Torino in piena piazza Vittorio Veneto. Trasportato d’urgenza al Cto di Torino le sue condizioni sono gravissime con un grave trauma cervicale e due vertebre lussate.

I carabinieri, che hanno subito sentito i testimoni, cercano due o tre persone – per il peso consistente della bici – che abbiano agito nel buio della notte. Sono visionati i filmati delle telecamere di videosorveglianza per trovare i colpevoli che possono aver agito per ritorsione nei confronti del locale, oppure ancora più grave per vandalismo o gioco.