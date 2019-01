Vacanze finite per il Toro, che è tornato con tanta voglia ad allenarsi al Filadelfia. Giorni fondamentali per preparare al meglio la ripresa di campionato e coppa. Nessun volto nuovo in squadra per ora, ma anzi uno in meno, ovvero quello di Soriano. Il centrocampista infatti, ha cambiato casacca per vestire quella del Bologna. Sul fronte infortuni, è rientrato l’allarme per Izzo, uscito prima della fine nella partita contro la Lazio a causa di una contusione al ginocchio. Il difensore, squalificato per un turno in campionato, potrebbe quindi essere impiegato per la prossima sfida di Coppa Italia. Ancora fermi invece, con condizioni da valutare, Moretti e Ichazo, alle prese con problemi muscolari.

A tenere banco è anche il mercato. Diversi giocatori potrebbero partire, come Edera che potrebbe andare in prestito all’Udinese, Milinkovic-Savic verso l’Ascoli e Meité, oggetto di interesse della Roma. I giallorossi avrebbero già offerto 15 milioni, rifiutati però dalla dirigenza granata. In entrata invece alcuni nomi, come l’ex Juve Roberto Pereyra del Watford e Tolgay Arslan, centrocampista del Besiktas, che potrebbe arrivare al Toro se la squadra turca eserciterà il riscatto di 6,5 milioni fissato per Ljajic.

Gli impegni ufficiali dei granata riprenderanno con gli ottavi di Coppa Italia contro la Fiorentina, gara che si svolgerà alle 15 domenica 13 gennaio allo stadio Grande Torino. I biglietti saranno disponibili a prezzi agevolati. A seguire poi il campionato con la Roma in trasferta, sabato 19 gennaio.