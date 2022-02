Tra le più importanti artiste dell’arte pop cinese, Xu Deqi, in mostra a Torino

Xu Deqi, indiscutibile punto di riferimento nello scenario dell’arte pop cinese contemporanea, espone regolarmente in Cina, Europa e Stati Uniti.

Chinese Beauties, prima mostra personale dell’artista nella nostra città, si presenta come un percorso antologico del lavoro di Xu Deqi; le immagini di chiara matrice pop, dai colori vivaci, ben rappresentano le nuove generazioni cinesi che guardano al futuro con leggerezza e ottimismo, mai tralasciando, però, il richiamo della cultura tradizionale.

Espone a Torino nella mostra Chinese Beauties, che apre al pubblico giovedì 17 febbraio, allo Spazio Musa, via della Consolata 11/A a Torino.

Per l’occasione, Diffusione Italia International Group e l’Istituto Confucio dell’Università di Torino propongono un incontro dedicato alla cultura cinese.

Insieme all’opportunità di visitare la mostra sarà offerta una lettura con accompagnamento musicale di brani letterari cinesi, proposti in italiano e in lingua originale; una breve introduzione a cura della prof.ssa Stefania Stafutti presenterà alcuni degli elementi cardine della simbologia tradizionale cinese, che emergono in maniera ricorrente nei lavori di Xu Deqi.

La mostra resterà aperta fino al 26 febbraio.

Ingresso libero, prenotazione obbligatoria via email: info@diffusioneitaliainternationalgroup.com

Dove e quando:

giovedì 17 febbraio inaugurazione ore 16.30-20.00; recital ore 18.00-19.00

Spazio Musa, via della Consolata 11/A – Torino

Informazioni:

Diffusione Italia International Group

info@diffusioneitaliainternationalgroup.com

Istituto Confucio dell’Università di Torino

segreteria@istitutoconfucio.torino.it

