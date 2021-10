Tra le ragioni della salute e quelle dell’economia in un incontro oggi al Circolo dei lettori, per la presentazione di “La medicina che non c’è”

Alle 21, al Circolo dei lettori, via Bogino 9, Ottavio Davini presenta “La medicina che non c’è”, Dedalo.

Con Antonio Amoroso e Guido Forni.

Prenotazione obbligatoria 011/8904401.

Oggi a causa della pandemia sono emersi con violenza tutti i limiti del rapporto tra politica e medicina, tra le ragioni della salute e quelle dell’economia: Ottavio Davini ci guida allora in una riflessione acuta e attuale sulla “medicina che non c’è”.

La pandemia ha reso evidente la nostra difficoltà di comprendere la scienza e la sua complessità. Il caos comunicativo ha evocato, nel bene o nel male, una medicina che non c’è. Davini ci mostra come imparare a convivere con le inevitabili incertezze, e non essere in balia degli istinti o della peggiore politica. Per credere nella vera medicina, e non nelle illusioni.