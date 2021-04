Tre punti d’oro per il Toro: 1-0 a Udine

Con un rigore trasformato da Belotti, il Toro espugna lo stadio Friuli e conquista tre preziosissimi punti che pongono i granata in una posizione assai più comoda rispetto alla zona retrocessione.

Inizio equilibrato, con le squadre attente a non sbilanciarsi. Assedio friulano in chiusura della prima frzione, ben contenuto dalla retroguardia granata. Al 61′ l’episodio decisivo: un ottimo Verdi su punizione imbecca Belotti, che viene steso da Arslan. Nessun dubbio per il signor Doveri nell’assegnare il rigore, trasformato dallo stesso Belotti che torna così al gol in granata dopo due mesi. La reazione dell’Udinese è volonterosa, ma non produce seri pericoli alla porta difesa da Milinkovic Savic, oggi sostituto di Sirigu.

I tre punti così conquistati consentono al Toro di capitalizzare più che mai gli altri risultati di oggi. In virtù delle sconfitte di Crotone e Parma maturate nel pomeriggio, i granata si portano momentaneamente a più cinque sul Cagliari terzultimo (chiuso dal pronostico nell’impegno di domani in casa dell’Inter). Al Toro resta anche la partita da recuperare in casa della Lazio.