Un gelato ai giovani piemontesi che si vaccinato nell’Open Day della vigilia di Ferragosto

Uno special Open Day dedicato alla vaccinazione contro il Covid dei ragazzi tra i 12 e i 19 anni. È quanto ha organizzato per la vigilia di Ferragosto la Regione Piemonte, che per l’occasione promette un gelato a chi decide di ricevere il vaccino

I posti disponibili sono mille: metà ad accesso diretto, mentre degli altri 500 ne sono già stati prenotati 408. Resta sempre valida anche per questo open day la possibilità di accesso diretto per il personale scolastico e i cittadini over60.

L’iniziativa è promossa dalla Regione Piemonte, in partnership con l’Azienda ospedaliero universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino e la collaborazione di Asl Città di Torino, Epat Torino e Provincia, Ascom Confcommercio e Comitato Gelatieri del Piemonte.