“Un mondo di Energia. Manuale pratico per l’uso intelligente del cervello” di Rino De Torino. La presentazione venerdì 30

Rino De Torino, per scrivere il suo recente libro “Un mondo di Energia. Manuale pratico per l’uso intelligente del cervello” (PSB, Pragma Society Book, 2022), ha preso spunto dalle sue esperienze di vita e dallo studio del sensitivo torinese Gustavo Adolfo Rol, del metodo psicosomatico del medico israeliano – laureatosi all’Università di Torino – Nader Butto e degli insegnamenti filosofici di Georges Ivanovič Gurdjieff e Giordano Bruno.

In poco più di 120 pagine che si leggono tutte d’un fiato, ma che poi necessitano di successive riletture per cogliere davvero a fondo le gemme di saggezza che emergono dalle righe, pagina per pagina, l’autore entra, in maniera divulgativa e comprensibile, nel mondo della fisica quantistica, per fare ragionare sul modo di atteggiarsi alla vita e sull’energia, che è l’elemento costituente del Tutto.

Rino De Torino è torinese d’adozione, nato in Friuli ma di discendenze spagnole. Il richiamo alle origini lo ha spinto a vivere per anni alle Canarie. Tornato a Torino ha aperto un ristorante spagnolo, “La Sangria“, in via Foscolo 20.

Ed è proprio nel suo locale che venerdì 30 settembre, alle 17,30, presenta il suo libro, tra chiacchiere di filosofia, energia, pillole di vita e aperitivo a base di sangria.

Ingresso libero.