In questi giorni di lockdown è stato più facile avvistare animali che difficilmente si possono incontrare in luoghi abitati. In questo caso non parliamo di città ed è difficile dire se il motivo sia lo stesso. Siamo nelle alture di Villadossola, nel Verbano-Cusio-Ossola, dove un orso si aggira da qualche giorno.

La traccia innegabile della sua presenza l’ha lasciata distruggendo sei arnie di un apicoltore. Non può essere un attacco di alcuni vandali: chiaro il segno delle sue zampe e poi sembra avrebbe mangiato il miele.

L’orso potrebbe essere lo stesso che già nel giugno dello scorso anno aveva passeggiato nel giardino di un paio di villette a Preglia, una frazione di Crevoladossola. La prova del suo passaggio alcuni ciuffi di pelo e una goccia di sangue. Forse è lo stesso orso arrivato dal Trentino che qualche mese prima era stato avvistato nella valle di Binn, in una zona della Svizzera al confine col Piemonte.