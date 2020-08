UNA Festival: parte da Ostana l’iniziativa dedicata a musica, cultura e ambiente

Il prossimo 27 agosto prenderà il via UNA Festival, l’iniziativa che mette in relazione il Parco Nazionale della Val Grande, il Parco del Monviso e il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. Il nome del festival è dato da un acronimo – Uomo, Natura, Arte – un ampio progetto di rinascita collaborativa nato durante il difficilissimo periodo di lockdown che ha l’obiettivo di far incontrare queste tre componenti per tonare gradualmente alla normalità.

L’iniziativa partirà a Pian del Serre (CN) , nel cuore del parco del Monviso, e a salire sul palco saranno il cantautore Brunori Sas, il poeta “paesologo” Franco Arminio e la ricercatrice dell’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima (ISAC) del Consiglio Nazionale delle Ricerche Elisa Palazzi che terrà una lectio magistralis dal titolo “Riscaldamento globale ed effetti sugli ecosistemi montani”. Musica d’autore, poesia, paesi e ambiente – tre tasselli fondamentali di UNA Festival – si uniscono per questo primo appuntamento da non perdere. Pian del Serre è raggiungibile con una camminata di circa un’ora, partendo da Ostana. Previsto anche un servizio navetta su prenotazione e a pagamento.

L’appuntamento ospitato nel Parco del Monviso potrà contare anche su una diffusione online e per l’edizione zero di UNA Festival sarà realizzato un docufilm che ne racconterà highlights, dietro le quinte e interviste ai protagonisti e agli ideatori. A seguire i tre Parchi Nazionali, due in Piemonte e uno in Veneto, ospiteranno una serie di eventi outdoor a basso impatto ambientale in luoghi simbolici, particolarmente suggestivi e rappresentativi di ogni realtà territoriale. Saranno eventi necessariamente esclusivi (a causa delle restrizioni e delle disposizioni sanitarie), esperienze emozionali che parleranno al cuore di tutti, per ritrovare un nuovo equilibrio tra uomo e natura attraverso le vie dell’arte.

Musica, narrazione, poesia, informazione ambientale, attività multisensoriali legate al benessere e all’alimentazione corretta, saranno questi i temi toccati dal calendario di UNA Festival.



Tutti i dettagli sul sito ufficiale di UNA Festival.