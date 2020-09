Vaccino antinfluenzale: preparativi e polemiche

Un rito annuale, che quest’anno assume però connotazioni del tutto particolari. E’ il vaccino antinfluenzale, quest’anno quantomai atteso in quanto si ritiene – e si spera – che possa “sfrondare” alcuni problemi di salute apparentemente ascrivibili al Covid (anch’esso – non dimentichiamolo – sindrome influenzale), così preparando il campo per il sospirato vaccino anticoronavirus.

Ed è già polemica su chi ha diritto al vaccino gratis e chi no: si parla di 16.000 dosi cedute dalla Regione Piemonte, che però intanto rischia di entrare in conflitto con il Governo nazionale anche su questa vicenda, così come già avvenuto per la misurazione della temperatura agli scolari.