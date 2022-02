Bombette e gnummareddi in Borgo Po, la cucina pugliese è di casa in piazza Hermada

Il bel quartiere di Torino accoglie la nuova apertura di PugliaMia nella sua piazza ai piedi della collina.

Appena aldilà del Po, in cima a corso Gabetti, precisamente al civico 12 di piazza Hermada.

Proprio in questo posto, dagli anni ’90 in avanti, gli abitanti del borgo avevano imparato ad amare la cucina e la topia della Merenda Sinoira. Serate estive al fresco, acciughe al verde, vitello tonnato e quell’indimenticabile Barbera vinificato in bianco.

Poi la chiusura e la lunga attesa di una proposta gastronomica che non facesse rimpiangere il passato. Magari diversa nei contenuti e nelle portate, ma che parlasse con lo stesso cuore e con la medesima qualità.

È quello che proverà a fare Giulia, che con mamma e papà ha aperto PugliaMia, un bel locale di venticinque coperti custoditi dietro quattro grandi vetrate, con cucina, bottega e possibilità di asporto.

Fino all’emergenza Covid PugliaMia era in corso Regina Margherita, all’altezza della zona universitaria. Era conosciuta soprattutto per la cucina di strada e per una ristorazione veloce che potesse soddisfare la clientela degli studenti e dei lavoratori frettolosi.

La nuova location ha il significato del passaggio da take away e delivery a ristorante di cucina regionale.

Tutto è allestito per ricordare la Puglia delle origini di questa famiglia e per far sentire l’atmosfera di casa nelle due salette luminose e accoglienti che a breve si arricchiranno dei tavoli apparecchiati nel delizioso giardino interno.

Troverete piatti e ricette preparati e cotti al momento, con prodotti consegnati ogni settimana dalla Puglia e la scelta tra ristorante con braceria, bottega per l’acquisto e asporto.

Clienti vecchi e nuovi potranno ritrovare le bombette e gli gnummareddi di Cisternino, i torcinelli di Torremaggiore, i salumi di Martina Franca, la puccia salentina, la ciccia con le fave, la salsiccia a girella, le patate alla cenere, i taralli e i pasticciotti di Lecce.

Gli appassionati di orecchiette e cavatelli non andranno delusi, grazie alla pasta fresca fatta a mano in arrivo da San Severo e ad una ricca scelta di condimenti.

Le bombette sono croccanti e succulente, gli gnummareddi sono un viaggio al sud che si vorrebbe ripetere ancora.

È aperto da due giorni, per adesso soltanto alla sera, dal martedì al venerdì.

Chi volesse godere della loro cucina anche nel weekend dovrà spostarsi al Battello di Arona, piroscafo Lombardia, sul Lago Maggiore.

Da provare!

Prenotazioni e informazioni al 3896865665 info@pugliamiafood.it https://www.facebook.com/pugliamiabraceriaebottega/

Fabrizio Bellone

#pugliaalnord#bombettepugliesi#orecchiette#realpuglia#torino