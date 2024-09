Cosa fare oggi a Torino e dintorni, giovedì 12 settembre

Cultura e intrattenimento, a Torino e in Piemonte, oggi, giovedì 12 settembre.

210 anni Istituto Sordi. Festa di San Matteo a Nichelino. A Pino c’e la scrittrice Luisa Ramasso.

210 anni Istituto Sordi

Alle 14, in via San Pancrazio 65, a Pianezza, inaugurazione nuovo Padiglione Academy dell’Istituto Sordi di Torino, sede di Pianezza, per la formazione e i corsi linguaggio Lis.

Per i 210 anni dell’Istituto.

Festa di San Matteo a Nichelino

Alle 18, in piazza Di Vittorio, a Nichelino, la banda musicale Puccini apre i festeggiamenti per il Santo Patrono.

Fino a domenica 15, “Festa delle Associazioni”.

Area food e luna park.

Programma su comune.nichelino.to.it.

A Pino c’e la scrittrice Luisa Ramasso

Alle 21, a CasaAmica, a Pino Torinese, in via Martini 16, per gli eventi di “Settembre Pinese”, dialogo con la scrittrice Luisa Ramasso.

Ingresso libero.