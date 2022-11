Da Tenuta Carretta e Cascina Alberta due begli esempi di Riesling Renano del Piemonte

Il fascino del vitigno simbolo della zona del Reno trova altre due belle espressioni in Langa.

C’è un vitigno, che è unanimemente riconosciuto come il principe del nord. È il Riesling Renano, che nella Mosella e nella Rheingau trova le migliori dimostrazioni di quanto può offrire.

Quella parte di Germania a sudovest di Francoforte, tra Wiesbaden e Lorch, è patria di alcuni Riesling che sanno emozionare.

Qui le colline sono dolci e ampie, perfettamente vitate. Incastonano al loro interno piccoli villagi come Eltville, Erbach, Hattenheim, Hallgarten, Johannisberg, Walluf e altri ancori più piccoli.

In basso c’è il Reno, che non è attraversabile se non con il traghetto, a parte il ponte di collegamento tra Wiesbaden e Mainz, in Palatinato. In alto e intorno il bosco, a garantire tranquillità, biodiversità ed escursione termica.

Con questo vitigno si è già sperimentato di tutto e si continua a farlo. Ci sono i Sekt, i nostri Metodo Classico che loro definiscono Metodo Tradizionale.

Ci sono i Riesling vinificati secchi, quelli semisecchi, quelli feinherb. Hanno speciali denominazioni di qualità che esistono soltanto per loro, come le erstes gewachs, o le dizioni in etichetta che riportano le alte reben (vigne vecchie).

Negli ultimi anni sta affermandosi anche il Roter Riesling, caratterizzato da una mutazione cromatica degli acini, che possono variare dal rosa al viola. Anche in questo caso, il Roter è vinificato in varie modalità, dalla spumantizzazione, ai vini trocken (secchi), fino a quelli con elevati residui zuccherini o anche con macerazione sulle bucce.

In questo land tedesco il Riesling è coltivato da secoli e attira visitatori e viticoltori da ogni parte del mondo. I primi sono curiosi di assaggiare, i secondi sono desiderosi di imparare e poi cimentarsi a casa propria con un vitigno così nobile.

È quello che è successo in tante regioni italiane. Anche il Piemonte non è rimasto impassibile, soprattutto in quella parte della provincia di Cuneo che si volge verso l’Alta Langa.

Qui da tempo alcuni produttori hanno identificato le zone adatte alla coltivazione del Riesling e i loro vini sono ormai una garanzia di qualità.

Il primo prodotto di valore nato nella nostra regione è il Langhe Bianco Pétracine di Aldo Vajra. «Papà è stato il pioniere del Riesling in Piemonte –afferma la figlia Francesca-. Un’intuizione nata alla fine degli anni ’70 e concretizzatasi nel 1985. La storia del Riesling racconta bene la sua passione e curiosità: estremamente rispettosa del nostro territorio ma aperta al mondo. Per i miei fratelli e per me l’opportunità di innamorarci del Riesling e di lasciarci sorprendere da un papà innamorato del suo lavoro».

Parliamo di viti piantate tra i 420 e i 480 metri di due diverse zone: Fossati a Barolo e Bricco Bertone nel comune di Sinio.

Servono terreni con suolo calcareo, possibilmente pietroso, a buone quote di altitudine per avere mineralità, complessità aromatica e freschezza adeguate. Oltre alla proverbiale capacità di invecchiamento, che fa di questi vini dei veri campioni di longevità.

Sergio Germano ha scelto un appezzamento nel comune di Cigliè per il suo Hérzu. Il suo 2017 è particolarmente succoso, lungo ed elegante nei suoi sentori di idrocarburi.

Il Riesling di Pecchenino nasce a Bossolasco, quello di Ca’ Viola ai 600 metri slm di Cissone, quello di Chionetti in borgata Martina di Dogliani.

L’Alman 2018 di Anna Maria Abbona ha un potenziale da prossimo top wine. Non a caso, il suo nome ricorda il suolo dal quale proviene, visto che l’Alman sta per l’alemanno, il tedesco.

La scorsa settimana ho degustato un Riesling che nasce a Treiso, nella Langa del Barbaresco, in un vigneto esposto a nord-ovest intorno ai 350 mt slm.

Cascina Alberta lo produce da piante piuttosto giovani su un terreno calcareo tenente al sabbioso.

Un luogo pieno di fascino dove è possibile soggiornare in sette suites ricavate in un vecchio cascinale piemontese, affacciati alle vigne. Relax, prodotti del territorio e vini della Cascina. Da provare.

https://www.calberta.it/

Viene dall’Alta Langa di Cissone il Langhe Riesling Campofranco di Tenuta Carretta, che entra per la prima volta in commercio con l’annata 2020.

Una zona dove la viticultura era stata abbandonata nella prima metà del ‘900, a causa della fillossera e dello spopolamento dei borghi, che dagli anni ’90 ha visto il ritorno alla coltivazione della vite.

Il continuo innalzamento delle temperature rende appetibili questi appezzamenti così vocati alla produzione di bollicine di Alta Langa anche a quei vitigni che amano le escursioni termiche, la ventilazione e il fresco delle sere estive.

«Campofranco richiama nel nome un ritorno alla viticoltura in un’area da troppo tempo non più coltivata a vigneto, e quindi tale da poter essere ormai considerata franca», afferma Giovanni Minetti, A.D. di Tenuta Carretta. «Questo vino rappresenta una nuova tappa della rivalutazione di una zona vocata alla produzione vitivinicola – spiega Minetti – che, dopo il successo dell’Alta Langa spumante, negli ultimi anni sta portando a sorprendenti risultati qualitativi soprattutto per effetto del netto cambiamento climatico cui stiamo assistendo».

Il vigneto Campofranco ha una superficie di poco meno di tre ettari. Situato a circa 630 metri di altitudine, è esposto prevalentemente a nord, su suoli sedimentari soffici, di origine marina.

«Si tratta di una grande sfida, con tante cose da imparare e poche possibilità di confronto – spiega Paolo Scaiola,enologo di Tenuta Carretta -. La determinazione del momento migliore per la vendemmia rimane un elemento cruciale, perché l’equilibrio di questa varietà è molto delicato: abbiamo avuto bisogno di due anni per arrivare al risultato che volevamo».

Tenuta Carretta, che fa parte del gruppo Terre Miroglio, ha sede nel Roero, a Piobesi d’Alba. Vanta la proprietà di 80 ettari di vigneto, dislocato tra Barolo, Barbaresco e Roero. Comprende un albergo di charme, il ristorante stellato 21.9 di Flavio Costa e la meravigliosa Locanda in Cannubi.

LE DUE DEGUSTAZIONI

CASCINA ALBERTA – Langhe Riesling 2021

L’ho assaggiato qualche giorno fa a Torino, nel corso di una degustazione organizzata da Go Wine.

Nasce a Treiso, in un vigneto alle spalle della tenuta. Due giorni di macerazione sulle bucce, fermentazione con lieviti indigeni, malolattica svolta spontaneamente in terracotta.

Ha naso fruttato e una bella mineralità che comincia ad esprimersi sia all’olfatto, sia al palato.

Prodotto in 5 mila esemplari, affina sei mesi in anfore di terracotta prima di andare in bottiglia.

È già discreto e il tempo potrà soltanto migliorarlo.

TENUTA CARRETTA – Langhe Riesling Campofranco 2020

Raccolta manuale, pressatura pneumatica delle uve intere, poche ore di macerazione sulle bucce. Affinamento in acciaio sulle fecce fini per otto mesi.

Ha colore giallo paglierino tenue con bei riflessi verdolini. Il profilo olfattivo presenta note floreali e agrumate, che ritornano in modo corrispondente al palato. La parte minerale è già presente, con sentori di idrocarburo in formazione. Ha acidità in abbondanza, che troverà equilibrio con il tempo. Finisce gradevolmente sapido.

L’ho consumato a tutto pasto, compreso il plateau finale di formaggi caprini e vaccini.

Finalmente un vino con un tenore alcolico non esagerato, che si può bere senza timori.

Fabrizio Bellone