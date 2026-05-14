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I ristoranti aperti fino a tardi per il Salone del Libro

15/05/202614/05/2026

La Giornata della Ristorazione incontra il Salone Internazionale del Libro. L’elenco dei ristoranti aperti oltre le ore 22 a Torino e provincia la sera di venerdì 16 maggio.

Tra Torino e provincia venerdì 16 maggio saranno 86 i ristoranti che prolungheranno l’orario delle cucine oltre le 22.

L’iniziativa rientra tra quelle ideate per la Giornata Nazionale della Ristorazione in occasione del Salone Internazionale del Libro, con un servizio dedicato a visitatori, operatori ed espositori, su prenotazione, anche al termine della giornata fieristica.

La Giornata Nazionale della Ristorazione è promossa da FIPE e celebrata a Torino da Epat Ascom Confcommercio con un programma che coinvolge imprese, scuole e istituzioni con l’obiettivo di valorizzare la cultura dell’ospitalità italiana e il ruolo economico e sociale della ristorazione.

EPAT-cucina-italiana1-1024x768 I ristoranti aperti fino a tardi per il Salone del Libro

Il tema dell’edizione 2026 è il riso, simbolo universale di vita, prosperità e continuità, protagonista dei piatti proposti dai ristoratori aderenti e filo conduttore delle attività educative e formative.

«La Giornata della Ristorazione – sottolinea la presidente di Ascom Confcommercio Torino e provincia Maria Luisa Coppa – è un’occasione per ribadire il ruolo centrale di un settore che rappresenta identità, accoglienza e sviluppo economico del territorio».

«Con l’apertura serale dei ristoranti vogliamo offrire un servizio concreto alla città e ai visitatori, valorizzando al tempo stesso il lavoro dei nostri imprenditori – dichiara il presidente Epat Ascom Vincenzo Nasi –. È un’iniziativa che unisce qualità, accoglienza e capacità organizzativa».

I RISTORANTI APERTI DOPO LE 22

risotto-1024x768 I ristoranti aperti fino a tardi per il Salone del Libro

CENTRO STORICO          

ARCADIA ITALIAN RESTAURANT & SUSHI 

Galleria Subalpina, 16 

Tel: 011 5613898

CASA BROGLIA

Via T. Tasso, 13/C 

Tel: 011 436 5562

CONTESTO ALIMENTARE 

Via Accademia Albertina 21/E 

Tel: 011 8178698

FANFALUCH BISTROT ENOTECA

P.zza Vittorio Veneto 8 

Tel. 011 429 9934

FIORI E CAFFÈ 

Via Milano, 16/D 

Tel: 380 106 9806 

FORNO RICCA

Via IV MArzo 8 

Tel: 011 800 6912

GUARINI

Via Guarino Guarini, 1B 

Tel: 011 086 4960

L’ACINO

Via San Domenico, 2 

Tel: 345 139 2770 

LE VITEL ETONNÈ

Via S. Francesco da Paola 4 

Tel: 011 8124621

LOCANDA DA BETTY   

Via BOGINO C.TE G. 17/E 

Tel: 011 19694510  

MAGNO – CARLINA

Via Des Ambrois, 5 

Tel: 011 553 6893

MOKITA

P.zza San Carlo, 217 

Tel: 011 562 8616

MOKITA LOUNGE

Via T. Tasso, 9/A 

Tel: 346 528 6936

OINOS 

Via della Rocca 39/G 

Tel:011 835084

OSTERIA RABEZZANA

Via S. Francesco D’assisi, 23 

Tel: 011 543070 

PORTO DI SAVONA 

P.zza Vittorio Veneto 2

Tel: 011 8173500

PLINTO 

Via Cernaia, 40 

Tel: 3891705436

Via Maria Vittoria 21/A 

Tel: 3922133006

QUADRILATERO ROMANO

Via delle Orfane, 25/B 

Tel: 011 1945 6674

RISTORANTE GALANTE

Corso Palestro, 15/C 

Tel: 011 532163 

RISTORANTE LA VILLE 

P.zza Solferino, 12 

Tel: 333 324 8789

RISTORANTE LAGRANGE

Via Lagrange, 43/G – 10123

Tel: 011 517 8698 

SAVOY

P.zza Savoia, 6 

Tel: 011 385 0840 

SAVURÈ

Via Garibaldi, 38 

Tel: 011 196 65300 

STEFANO FANTI al CIRCOLO DEI LETTORI 

Via Bogino, 9 (Interno Circolo dei Lettori)  

Tel: 011 4326832

BISTROT TURIN 

Via Po 21/B 

Tel: 011 698 9032

VANCHIGLIA 

BONPAREJ  

Via Bava, 1/G 

Tel: 011 839 7897

SAN SALVARIO

AL GUFO BIANCO 

C.so Dante 129/C 

Tel: 011 6692577

DAI SALETTA 

Via Belfiore  37

Tel:011 668 7867

IL BARBAGUSTO

Via Belfioe, 36 

Tel: 011 276 0233 

IL ROSPETTO

P.zza Madama Cristina, 5 

Tel: 011 669 8221 

JAPS! CUCINA GIAPPONESE

C.so Dante 53 

Tel: 011 1971 7471 

LA FERRAMENTA DEL GUSTO EMILIANO 

Via Giacosa, 10/A BIS 

Tel: 011 0607225                                                                                                           

PIZZERIA 150

Via NIzza, 29

Tel: 011 1970 6319

RISTORANTE LA MINA 

Via Ellero, 36 

Tel: 011 792 0056

RISTORANTE URBANI 

Via Saluzzo, 3 – 10125 

Tel: 011 669 9517                       

ROSSO PICCANTE 

Via Galliari B. 24/BIS 

Tel:011 0567095  

SAVURÈ

Via Madama Cristina, 12 

Tel: 011 060 6956 

TRATTORIA SECONDO ME

Via Silvio Pellico, 3 

Tel:011 6693880 

CROCETTA

LA CONCA 

Via Assietta, 4 

Tel: 011 5171091

RISTORANTE DA GIOVANNI

Via Gioberti, 24 

Tel: 011 539 842 

RISTORANTE SORRISO 

Via S. Secondo, 43 

Tel: 011 596627    

TRATTORIA CERERE 

Via Legnano, 17 

Tel:  011 53047   

TAVERNA DELLE ROSE 

Via A. Massena, 24 

Tel: 011 538345    

BORGO PO   – COLLINA  

ANTICA TRATTORIA CON CALMA

Strada comunale Cartman, 59 

Tel: 011 898 0229

AROMA RISTORANTE

Via Monferrato, 23 – 10131

Tel: 329 325 4972

CANTINE RISSO

C.so Casale, 79 

LENTINI’S

C.so Moncalieri, 205 

Tel: 011 380 4407

PANTAGRUELE 

C.so Moncalieri, 261 

Tel: 011 661 3827

SANTA RITA – MIRAFIORI NORD                                                        

GASTRONOMIA REVELLO

Via Boston, 19 – 10137

Tel: 011 325006

IL PORTICCIOLO 

Via Barletta, 58 – 10136

Tel: 011 321 601

MON CHERI CAFÈ

Corso Siracusa, 108 

Tel: 011 313 9527 

SAN PAOLO-CENISIA-POZZO STRADA      

DA GINO   

Via Monginevro, 46/BIS 

Tel : 011 385 4335

IL PECCATO KARAOKE 

Via Monginevro, 8 

Tel: 011 536 1358   

IL RIFOCILLATORIO

Via Sagra San Michele, 2 

Tel: 392 304 2799

LE RAMINE 

Via Isonzo, 64 

Tel: 011 380 4067

BORGO VITTORIA – MADONNA DI CAMPAGNA

OSTERIA ROTONDA DEI FACCHINETTI 

Via Pianezza, 185 

Tel: 011 455 6804

AURORA – MADONNA DEL PILONE

BIRRIFICIO TORINO 

Via Parma, 30/A 

Tel: 011 287 6562  

BUFFA & PAPPA PUB 

C.so Belgio, 159 

Tel: 349 740 6219

RISTORANTE BACALHAU 

C.so Regina Margherita, 22 

Tel:339 651 4245

BARRIERA DI MILANO – REGIO PARCO

FRATELLI LA COZZA 

Cso Regio Parco, 39/A 

Tel:  011 859 900

BON BON  

Via R. Martorelli,  43 – 10155 

Tel:  011 205 2155    

EDIT  

Piazza Teresa Noce, 15/A 

Tel:  327 751 1078 

LA PIOLA DLE 2 SURELE 

Str. del pascolo, 61 

Tel: 011 273 2370

PROVINCIA DI TORINO

CAFFÈ STAZIONE 

Via ROMA, 52 – 10070 PESSINETTO 

Tel: 0123 504 223

CASA ALEGHE

Via MATTEOTTI, 55 – 10050 COAZZE 

Tel: 393 993 7923

COME IN FAMIGLIA 

Via REANO, 16 – 10090 BUTTIGLIERA ALTA

Tel: 366 205 1806

IL CONVIVIUM

Via ROMA,71 – 10073 CIRIÈ

Tel: 340 963 7932

DOLCIAMO PASTICCERIA

Via LANZO, 7 – 10070 CERES

Tel: 349 762 6223

GIACHINO RISTORANTE

Via ROMA, 17 – 10034 CHIVASSO

Tel:011 192 31050 

HOSTARIA DEL VECCHIO MACELLO

Via Torino, 70 – 10077 SAN MAURIZIO CANAVESE

HOSTARIA IL BORGO

Via ALLE SCUOLE, 2 – 10098 TETTI NEIROTTI 

Tel: 011 958 8001 

IL VAGABONDO MADE IN CALABRIA

VIA NAZIONALE, 86  – 10060 PORTE  

Tel: 349 124 9671 

LA CUISINE CAFÉ

P.zza V. FERRERO,21 – 10040 LEINÌ

Tel: 347 698 3894 

LA MANDRAGOLA

Via RISORGIMENTO, 5 – 10040 DRUENTO

Tel: 370 368 4229

LA PETITE RESTAURANT JAPONAIS

P.zza CONTE ROSSO, 24 – 10051 AVIGLIANA 

Tel: 393 590 9502 

LOCANDA REGINA

Viale REGINA MARGHERITA, 32 – 10043 ORBASSANO

Tel: 011 901 3610 

OSTERIA PASSAMI IL SALE

Via A. MENSA, 37 A/B – 10078 VENARIA REALE

Tel: 011 459 8387

RISTORANTE DEL GALLO 

Via COSTA, 114 – 10070 SAN FRANCESCO AL CAMPO

Tel: 011 927 8395

RISTORANTE HOTEL CELESTINO 

C.so ITALIA, 10 – 10040 PIOBESI T.SE

Tel: 392 4640070

RISTORANTE LA NICCHIA

Via ROMA, 9 – 10061 CAVOUR

Tel: 0121 600 821

RISTORANTE MENCAGLI 

C.so ITALIA, 9/A – 10020 MONTEAU DA PO

Tel: 011 9187897 

RISTORANTE PIZZERIA L’ESCALIER

Via CIRCONVALLAZIONE, 22 – 10020 PECETTO 

Tel: 011 860 9845

RISTORANTE SABAUDIA 

Viale TORINO, 11 – 10042 STUPINIGI 

Tel: 011 358 0119 -347 264 2562 

SARDI’S RESTAURANT

Via CIRCONVALLAZIONE NUOVA, 1 – 10014 CALUSO 

Tel: 011 089 8866

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