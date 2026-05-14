I ristoranti aperti fino a tardi per il Salone del Libro

La Giornata della Ristorazione incontra il Salone Internazionale del Libro. L’elenco dei ristoranti aperti oltre le ore 22 a Torino e provincia la sera di venerdì 16 maggio.
Tra Torino e provincia venerdì 16 maggio saranno 86 i ristoranti che prolungheranno l’orario delle cucine oltre le 22.
L’iniziativa rientra tra quelle ideate per la Giornata Nazionale della Ristorazione in occasione del Salone Internazionale del Libro, con un servizio dedicato a visitatori, operatori ed espositori, su prenotazione, anche al termine della giornata fieristica.
La Giornata Nazionale della Ristorazione è promossa da FIPE e celebrata a Torino da Epat Ascom Confcommercio con un programma che coinvolge imprese, scuole e istituzioni con l’obiettivo di valorizzare la cultura dell’ospitalità italiana e il ruolo economico e sociale della ristorazione.
Il tema dell’edizione 2026 è il riso, simbolo universale di vita, prosperità e continuità, protagonista dei piatti proposti dai ristoratori aderenti e filo conduttore delle attività educative e formative.
«La Giornata della Ristorazione – sottolinea la presidente di Ascom Confcommercio Torino e provincia Maria Luisa Coppa – è un’occasione per ribadire il ruolo centrale di un settore che rappresenta identità, accoglienza e sviluppo economico del territorio».
«Con l’apertura serale dei ristoranti vogliamo offrire un servizio concreto alla città e ai visitatori, valorizzando al tempo stesso il lavoro dei nostri imprenditori – dichiara il presidente Epat Ascom Vincenzo Nasi –. È un’iniziativa che unisce qualità, accoglienza e capacità organizzativa».
I RISTORANTI APERTI DOPO LE 22
CENTRO STORICO
ARCADIA ITALIAN RESTAURANT & SUSHI
Galleria Subalpina, 16
Tel: 011 5613898
CASA BROGLIA
Via T. Tasso, 13/C
Tel: 011 436 5562
CONTESTO ALIMENTARE
Via Accademia Albertina 21/E
Tel: 011 8178698
FANFALUCH BISTROT ENOTECA
P.zza Vittorio Veneto 8
Tel. 011 429 9934
FIORI E CAFFÈ
Via Milano, 16/D
Tel: 380 106 9806
FORNO RICCA
Via IV MArzo 8
Tel: 011 800 6912
GUARINI
Via Guarino Guarini, 1B
Tel: 011 086 4960
L’ACINO
Via San Domenico, 2
Tel: 345 139 2770
LE VITEL ETONNÈ
Via S. Francesco da Paola 4
Tel: 011 8124621
LOCANDA DA BETTY
Via BOGINO C.TE G. 17/E
Tel: 011 19694510
MAGNO – CARLINA
Via Des Ambrois, 5
Tel: 011 553 6893
MOKITA
P.zza San Carlo, 217
Tel: 011 562 8616
MOKITA LOUNGE
Via T. Tasso, 9/A
Tel: 346 528 6936
OINOS
Via della Rocca 39/G
Tel:011 835084
OSTERIA RABEZZANA
Via S. Francesco D’assisi, 23
Tel: 011 543070
PORTO DI SAVONA
P.zza Vittorio Veneto 2
Tel: 011 8173500
PLINTO
Via Cernaia, 40
Tel: 3891705436
Via Maria Vittoria 21/A
Tel: 3922133006
QUADRILATERO ROMANO
Via delle Orfane, 25/B
Tel: 011 1945 6674
RISTORANTE GALANTE
Corso Palestro, 15/C
Tel: 011 532163
RISTORANTE LA VILLE
P.zza Solferino, 12
Tel: 333 324 8789
RISTORANTE LAGRANGE
Via Lagrange, 43/G – 10123
Tel: 011 517 8698
SAVOY
P.zza Savoia, 6
Tel: 011 385 0840
SAVURÈ
Via Garibaldi, 38
Tel: 011 196 65300
STEFANO FANTI al CIRCOLO DEI LETTORI
Via Bogino, 9 (Interno Circolo dei Lettori)
Tel: 011 4326832
BISTROT TURIN
Via Po 21/B
Tel: 011 698 9032
VANCHIGLIA
BONPAREJ
Via Bava, 1/G
Tel: 011 839 7897
SAN SALVARIO
AL GUFO BIANCO
C.so Dante 129/C
Tel: 011 6692577
DAI SALETTA
Via Belfiore 37
Tel:011 668 7867
IL BARBAGUSTO
Via Belfioe, 36
Tel: 011 276 0233
IL ROSPETTO
P.zza Madama Cristina, 5
Tel: 011 669 8221
JAPS! CUCINA GIAPPONESE
C.so Dante 53
Tel: 011 1971 7471
LA FERRAMENTA DEL GUSTO EMILIANO
Via Giacosa, 10/A BIS
Tel: 011 0607225
PIZZERIA 150
Via NIzza, 29
Tel: 011 1970 6319
RISTORANTE LA MINA
Via Ellero, 36
Tel: 011 792 0056
RISTORANTE URBANI
Via Saluzzo, 3 – 10125
Tel: 011 669 9517
ROSSO PICCANTE
Via Galliari B. 24/BIS
Tel:011 0567095
SAVURÈ
Via Madama Cristina, 12
Tel: 011 060 6956
TRATTORIA SECONDO ME
Via Silvio Pellico, 3
Tel:011 6693880
CROCETTA
LA CONCA
Via Assietta, 4
Tel: 011 5171091
RISTORANTE DA GIOVANNI
Via Gioberti, 24
Tel: 011 539 842
RISTORANTE SORRISO
Via S. Secondo, 43
Tel: 011 596627
TRATTORIA CERERE
Via Legnano, 17
Tel: 011 53047
TAVERNA DELLE ROSE
Via A. Massena, 24
Tel: 011 538345
BORGO PO – COLLINA
ANTICA TRATTORIA CON CALMA
Strada comunale Cartman, 59
Tel: 011 898 0229
AROMA RISTORANTE
Via Monferrato, 23 – 10131
Tel: 329 325 4972
CANTINE RISSO
C.so Casale, 79
LENTINI’S
C.so Moncalieri, 205
Tel: 011 380 4407
PANTAGRUELE
C.so Moncalieri, 261
Tel: 011 661 3827
SANTA RITA – MIRAFIORI NORD
GASTRONOMIA REVELLO
Via Boston, 19 – 10137
Tel: 011 325006
IL PORTICCIOLO
Via Barletta, 58 – 10136
Tel: 011 321 601
MON CHERI CAFÈ
Corso Siracusa, 108
Tel: 011 313 9527
SAN PAOLO-CENISIA-POZZO STRADA
DA GINO
Via Monginevro, 46/BIS
Tel : 011 385 4335
IL PECCATO KARAOKE
Via Monginevro, 8
Tel: 011 536 1358
IL RIFOCILLATORIO
Via Sagra San Michele, 2
Tel: 392 304 2799
LE RAMINE
Via Isonzo, 64
Tel: 011 380 4067
BORGO VITTORIA – MADONNA DI CAMPAGNA
OSTERIA ROTONDA DEI FACCHINETTI
Via Pianezza, 185
Tel: 011 455 6804
AURORA – MADONNA DEL PILONE
BIRRIFICIO TORINO
Via Parma, 30/A
Tel: 011 287 6562
BUFFA & PAPPA PUB
C.so Belgio, 159
Tel: 349 740 6219
RISTORANTE BACALHAU
C.so Regina Margherita, 22
Tel:339 651 4245
BARRIERA DI MILANO – REGIO PARCO
FRATELLI LA COZZA
Cso Regio Parco, 39/A
Tel: 011 859 900
BON BON
Via R. Martorelli, 43 – 10155
Tel: 011 205 2155
EDIT
Piazza Teresa Noce, 15/A
Tel: 327 751 1078
LA PIOLA DLE 2 SURELE
Str. del pascolo, 61
Tel: 011 273 2370
PROVINCIA DI TORINO
CAFFÈ STAZIONE
Via ROMA, 52 – 10070 PESSINETTO
Tel: 0123 504 223
CASA ALEGHE
Via MATTEOTTI, 55 – 10050 COAZZE
Tel: 393 993 7923
COME IN FAMIGLIA
Via REANO, 16 – 10090 BUTTIGLIERA ALTA
Tel: 366 205 1806
IL CONVIVIUM
Via ROMA,71 – 10073 CIRIÈ
Tel: 340 963 7932
DOLCIAMO PASTICCERIA
Via LANZO, 7 – 10070 CERES
Tel: 349 762 6223
GIACHINO RISTORANTE
Via ROMA, 17 – 10034 CHIVASSO
Tel:011 192 31050
HOSTARIA DEL VECCHIO MACELLO
Via Torino, 70 – 10077 SAN MAURIZIO CANAVESE
HOSTARIA IL BORGO
Via ALLE SCUOLE, 2 – 10098 TETTI NEIROTTI
Tel: 011 958 8001
IL VAGABONDO MADE IN CALABRIA
VIA NAZIONALE, 86 – 10060 PORTE
Tel: 349 124 9671
LA CUISINE CAFÉ
P.zza V. FERRERO,21 – 10040 LEINÌ
Tel: 347 698 3894
LA MANDRAGOLA
Via RISORGIMENTO, 5 – 10040 DRUENTO
Tel: 370 368 4229
LA PETITE RESTAURANT JAPONAIS
P.zza CONTE ROSSO, 24 – 10051 AVIGLIANA
Tel: 393 590 9502
LOCANDA REGINA
Viale REGINA MARGHERITA, 32 – 10043 ORBASSANO
Tel: 011 901 3610
OSTERIA PASSAMI IL SALE
Via A. MENSA, 37 A/B – 10078 VENARIA REALE
Tel: 011 459 8387
RISTORANTE DEL GALLO
Via COSTA, 114 – 10070 SAN FRANCESCO AL CAMPO
Tel: 011 927 8395
RISTORANTE HOTEL CELESTINO
C.so ITALIA, 10 – 10040 PIOBESI T.SE
Tel: 392 4640070
RISTORANTE LA NICCHIA
Via ROMA, 9 – 10061 CAVOUR
Tel: 0121 600 821
RISTORANTE MENCAGLI
C.so ITALIA, 9/A – 10020 MONTEAU DA PO
Tel: 011 9187897
RISTORANTE PIZZERIA L’ESCALIER
Via CIRCONVALLAZIONE, 22 – 10020 PECETTO
Tel: 011 860 9845
RISTORANTE SABAUDIA
Viale TORINO, 11 – 10042 STUPINIGI
Tel: 011 358 0119 -347 264 2562
SARDI’S RESTAURANT
Via CIRCONVALLAZIONE NUOVA, 1 – 10014 CALUSO
Tel: 011 089 8866