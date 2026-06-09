La partita più bella del mondo vale una cena stellata

A Canale d’Alba (Cn) un evento benefico a favore di Casa UGI. In campo bambini e ragazzi in cura oncoematologica, a tavola una cena di solidarietà a cura di Ugo Alciati, Michelangelo Mammoliti e Paolo Griffa.
Quante volte in una competizione agonistica si sente dire che il risultato non conta. Capita spesso, soprattutto da parte di chi perde.
Questa volta, invece, non ci sono vincitori e sconfitti ma solo sorrisi in campo e fuori.
Domenica 14 giugno a Canale d’Alba (Cn) dieci squadre di bambini e ragazzi provenienti dai centri di oncoematologia pediatrica italiani, olandesi e rumeni scendono in campo per giocare La partita più bella del mondo.
L’evento si svolge alle 15.30, al Campo Sportivo Malabaila, con l’organizzazione di Ugi, Canale Academy, Ente Fiera del Pesco, Pro Loco di Canale e di Valpone.
La partita più bella del mondo e sarà preceduta da due iniziative di beneficenza a favore di Casa UGI (Unione Genitori Italiani).
Giovedì 11 giugno, al Garden del Lago Fontanafredda a Serralunga d’Alba, è in programma una cena firmata dagli chef Ugo Alciati (Guido Ristorante*), Michelangelo Mammoliti (La Rei Natura***), Paolo Griffa (Paolo Griffa al Caffè Nazionale* Aosta) e Antonella Ricci (Ricci Osteria Milano).
Durante l’evento verrà consegnato il premio Alter Ego Piemont, riservato a coloro che portano orgogliosamente il Piemonte in Italia e nel mondo: Luciana Litizzetto, Pecco Bagnaia, Domizia Castagnini e Paola Farinetti.
L’intero ricavato finanzierà l’adozione annuale di un’unità abitativa di Casa UGI a Torino per ospitare i piccoli pazienti e le loro famiglie.