Make It Tasty, come lo spreco può diventare una risorsa

Un evento per combattere lo spreco alimentare e ripensare gli attuali modelli di produzione e di consumo. In campo un network di persone che si confronta con aziende, start-up, università e associazioni del settore.

Si svolgerà giovedì 4 maggio a Pollenzo la nuova edizione di Make It Tasty, l’evento ideato da Marco Ruffino per coinvolgere i giovani a combattere lo spreco alimentare.

L’iniziativa si svolge nei locali dell’Università di Scienze Gastronomiche, con la collaborazione di Eataly e di Slow Food Piemonte e Valle d’Aosta.

Si comincia alle 14.00 con il format chiamato #learninghub. I partecipanti potranno incontrare oltre trenta realtà realtà italiane impegnate nella lotta allo spreco tra start-up, aziende agroalimentari, associazioni e progetti di ricerca. Gli obiettivi sono quelli di conoscere le opportunità di business più nuove e di confrontarsi con gli innovators del settore.

A seguire arriva #cookingclass, un corso di cucina condotto dalla squadra del Pollenzo FoodLab. Il tema sarà la cucina circolare, quella in cui non si butta via nulla.

Uno spazio particolarmente accattivante per i giovani che abbiano propri progetti di sostenibilità alimentare è #facetoface. Offre la possibilità di esporre la propria idea ad un manager del settore per ricevere consigli.

La serata prevede altri due momenti di formazione e confronto.

Il primo è #talk, un dibattito incentrato sugli obiettivi futuri nella lotta allo spreco alimentare, con la partecipazione di Riccardo Astolfi e Marco Ruffino.

Marco Ruffino

La conclusione è a tavola con #thedinner, la cena in quattro portate pensata da Remo Girardi partendo da una serie di alimenti sani e integri, ma scartati dal circuito distributivo per via delle ridotte o non perfette dimensioni. Lo chef di Luogo Divino, il bel locale torinese di via San Massimo, sarà affiancato da Stephan Kostandof, chef e patron di Kadeh Meze & Wine Bar, il bistrot di stile turco mediterraneo di prossima apertura in via della Basilica a Torino.

Il menu sarà deciso all’ultimo momento, anche in base ai prodotti reperibili, ma non mancherà un piatto cardine della cucina di Remo Girardi: il risotto con gli asparagi. Sarà realizzato con il riso Razza77 fornito dai produttori del Mercato della Terra di Torino, tra i principali sostenitori dell’iniziativa.

Luogo Divino

Grazie a ClimatePartner Make It Tasty calcolerà l’impronta di carbonio del proprio menu. Lo stesso farà con l’impronta idrica, insieme a Water to Food. Misurando materie prime, logistica, packaging ed energia utilizzata per cuocere, l’impronta carbonica della cena potrà essere compensata e resa carbon neutral.

Info e prenotazioni: 3397698241.

www.makeittasty.it