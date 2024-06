Si è svolta al Sermig la premiazione della IX edizione del Premio Eccellenza Formazione AIF

Si è svolta nel pomeriggio di oggi, giovedì 27 giugno, a Torino, al Sermig-Arsenale della Pace, la cerimonia di premiazione della IX Edizione del PEF Premio Eccellenza Formazione.

Il PEF è la più prestigiosa iniziativa dell’Associazione Italiana Formatori, con la quale AIF porta all’attenzione dei formatori stessi, delle aziende, dell’economia e della società le eccellenze della Formazione e le innovazioni metodologiche messe in campo per affrontare le nuove sfide, create dalla complessità del mondo contemporaneo e dal progresso tecnologico e scientifico.

Alla cerimonia sono intervenuti la presidente AIF Beatrice Lomaglio, la responsabile PEF Emanuela Truzzi, la vicesindaca della Città di Torino Michela Favaro e l’assessore l’assessore regionale al Bilancio, Finanze, Programmazione Economico Finanziaria, Patrimonio, Sviluppo delle Attività Produttive e delle Piccole e Medie Imprese Andrea Tronzano.

Sul palco a presentare c’era il giornalista Orlando Ferraris, titolare dell’Agenzia Zip, che organizza il Premio.

I progetti formativi candidati al PEF sono stati presentati da PMI, multinazionali, società di formazione e Business School , associazioni e formatrici/ori.

Sono stati premiati i primi tre classificati delle sei aree tematiche in concorso: Ambiente Etica e Responsabilità sociale; Comunicazione e Cultura; Economia Processi Produttivi e Sostenibilità; Digitale e Nuove Tecnologie; Organizzazione e Risorse Umane; Salute Sicurezza e Benessere Organizzativo.

E’ stato assegnato il premio presidenza AIF e diverse Menzioni ai progetti meritevoli di attenzione, scelte dai presidenti delle varie giurie e dai giurati.

“Il PEF rappresenta un importante osservatorio sulla realtà della formazione – ha detto la presidente AIF Beatrice Lomaglio – ogni anno i tanti progetti candidati offrono all’associazione una chiave di lettura sull’evoluzione del settore in termini di temi affrontati, strumenti, metodologie”.

“La formazione è passaggio di idee per costruire contenuti e condividere valori”, ha sottolineato la responsabile del Premio, Emanuela Truzzi, presentando la pubblicazione Speciale dedicata alla IX edizione del PEF: “Per scoprire tutti i progetti formativi che hanno partecipato ed essere ispirati a dare il meglio nella nostra straordinaria professione di formatrici e formatori”.

Ernesto Olivero, fondatore del Sermig-Arsenale della Pace di Torino, ha scritto nell’introduzione allo Speciale PEF IX edizione: “Bisogna educarsi ed educare, accettare un metodo di formazione chiaro. Io lo condenso nell’aiutare le nuove generazioni a dire i sì e i no che contano nella vita. Dire no all’egoi- smo, a ogni dipendenza e ingiustizia. Dire sì a ideali grandi, alla concretezza dell’amore, alla felicità che passa dal ‘fare felici gli altri’. Chi sperimenta questo si renderà conto che la giovinezza non è una questione di età. È di chi è e sceglie con un sì di rimanere giovane per sempre”.

L’AIF è un’organizzazione senza scopo di lucro, fondata nel 1975, alla quale aderiscono oltre 2000 consulenti e dirigenti aziendali in tutta l’Italia, professionisti della formazione, delle strategie organizzative e dei processi di apprendimento e sviluppo della Persona. Da quarant’anni AIF supporta il processo di evoluzione della formazione nel nostro Paese e si confronta con partner internazionali con i quali, autorevolmente, interagisce. L’Associazione organizza un importante Convegno Annuale e innumerevoli incontri tematici e gratuiti per approfondire le metodologie e le pratiche formative.

Sintesi e approfondimenti sulle progettualità candidate sono state inserite nello Speciale cartaceo e web dedicato al PEF, che sarà pubblicato da luglio sul sito web AIF www.associazioneitalianaformatori.it.