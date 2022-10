Spreco alimentare e cucina stellata possono convivere?

Da Eataly Torino un evento sul tema. Si chiama Make it tasty ed è particolarmente adatto ai giovani.

Make It Tasty è un evento contro lo spreco alimentare in programma a Torino giovedì 13 ottobre.

Consente a chi si iscrive di avvicinare start-up, aziende, progetti di ricerca e associazioni del terzo settore impegnate nella lotta allo spreco. L’idea è quella di contribuire a veicolare opinioni e proposte prendendo contatto con chi lavora sul campo.

Alla fine si cena tutti insieme partendo da materie prime che abitualmente si scartano.

L’evento è caratterizzato da quattro format:

#learninghub: costruisci il tuo network. Pensato per affrontare la lotta allo spreco, termina con un aperitivo a tema.

#facetoface: presenta il tuo progetto. Alla presenza di Carlo Alberto Danna, Founder & CEO di Morsy, Co-Founder Tela Blu, si può proporre la propria idea di sostenibilità alimentare e ricevere consigli.

#talk: ascolta gli esperti del settore. Con Jorrit Kiewik, Executive Director Slow Food Youth Network, Anna Claudia Cecconi, Business Developer in Too Good To Go Italia, Monica Pianoside Le Strade.

#thedinner: a cena con lo chef di un ristorante stellato. Menù di quattro portate a cura di Antonio Romano di Spazio7. In abbinamento i vini di Carussin Winery.

La cena è caratterizzata da alimenti che, anche se integri, spesso vengono scartati per motivi estetici o commerciali.

L’iniziativa si svolge da Eataly Torino, con la collaborazione di Slow Food Piemonte e Valle D’Aosta e UNISG.

Il costo è di 35€ e prevede l’accesso a tutti i format.

Inizio ore 18.00. Info qui