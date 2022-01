Tutta la penisola in cucina in una unica, grande cena condivisa

Eataly Lingotto festeggia il quindicesimo compleanno torinese chiamando a raccolta alcuni tra i più noti chef d’Italia.

Provate ad immaginare 26 tra gli chef più affermati d’Italia a spasso contemporaneamente nello stesso mercato, alla ricerca dei prodotti migliori da utilizzare la sera stessa. Nella migliore delle ipotesi litigheranno per aggiudicarsi l’ultimo maialino da latte, il fois gras migliore o il salmerino di montagna appena arrivato.

Potrebbe anche capitare che decidano di accordarsi sulle materie prime da acquistare per cucinare una unica, grande cena condivisa. Forse la più grande di sempre. È quello che succederà mercoledì 26 gennaio a Eataly Lingotto, quando tutta la geografia gastronomica della penisola sarà rappresentata in una maratona di piatti da non perdere.

Due manciate di stelle Michelin e tanta, tanta qualità.

Questi i cuochi partecipanti e i rispettivi ristoranti:

Valle D’Aosta

• Sabrina Salussolia – Trattoria di Campagna, Sarre (Ao)

Piemonte

• Federico Zanasi – Condividere, Torino

• Giuseppe Rambaldi – Cucina Rambaldi, Villar Dora (To)

Liguria

• Antonio Buono – Casa Buono, Trucco (IM)

Lombardia

• Stefano Baiocco – Villa Feltrinelli, Gargnano (BS)

Veneto

• Marco Bravetti – Tocia! Cucina e Comunità, Venezia

• Andrea Rossetti – Antico Veturo, Trebaseleghe (PD)

Friuli Venezia Giulia

• Stefano Basello – Al Fogolar 1905, Udine

Trentino Alto Adige

• Simone Cantafio – La Stüa de Michil, Corvara in Badia (BZ)

Emilia Romagna

• Daniele Bendanti – Oltre, Bologna

• Giuseppe Gasperoni – Il Povero Diavolo, Poggio Torriana (RN)

Toscana

• Lorenzo Barsotti – La Sosta dei Cavalieri, Pisa

Marche

• Gabriele Eusebi – Cuoco Delle Lettere, Belmonte Piceno (FM)

Umbria

• Giulio Gigli – UNE, Capodacqua (PG)

Lazio

• Salvatore Tassa – Colline Ciociare, Acuto (FR)

Abruzzo

• Mattia Spadone – La Bandiera, Civitella Casanova (PE)

Molise

• Marco Pasquarelli – Il Tartufo, Castel del Giudice (IS)

Puglia

• Vincenzo e Francesco Montaruli – Mezza Pagnotta, Ruvo di Puglia (BA)

Campania

• Giuseppe Iannotti – Kresios, Telese (BN)

• Franco Pepe – Pepe in Grani, Caiazzo (CE)

Basilicata

• Michele Castelli e Virginia Caravita – Dimora Ulmo, Matera

Calabria

• Luca Abbruzzino – Abbruzzino, Cava-cuculera Nobile (CZ)

Sicilia

• Corrado Assenza – Caffè Sicilia, Noto (SR)

Sardegna

• Dario Torabi – Old Friend Bistrot, Cagliari

Questi i vini e le birre in abbinamento:

Pecorino IGP Colline Pescaresi “Plenus” 2017 – Marina Palusci

Montepulciano d’Abruzzo DOC “Plenus” 2017 – Marina Palusci

Rubicone Grechetto gentile IGP “Amphora di Vecciano” 2019 – Podere Vecciano

Spumante Extra Brut 1759 – Valturio

Alta Langa Extra Brut – Fontanafredda

Nebbiolo d’Alba “Marne Brune” DOC – Fontanafredda

No Name Friulano – Le Vigne di Zamò

Phigaia “After red” – Serafini & Vidotto

Chianti Classico “Monticello” – Colombaio di Cencio

Etna Rosso – Carranco

Birre artigianali – Birrificio Le Baladin

Qui le prenotazioni: https://www.eataly.net/it_it/cuciniamo-l-italia-26-chef-per-la-cena-pi-grande-di-sempre-2022-01-26-12095