Bottom Up!: 7 progetti di trasformazione di spazi all’aperto presentati oggi, in un evento pubblico, al Centro Congressi dell’UI

Bottom Up!, processo di rigenerazione dei luoghi ideato e promosso dalla Fondazione per l’architettura e dall’Ordine Architetti Torino, con il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo, della Consulta Valorizzazione Beni Artistici e Culturali di Torino e della Camera di Commercio, oggi lunedì 21 novembre, dalle 17,30 alle 19,30, presenta in un evento pubblico i 7 progetti di trasformazione di spazi all’aperto, nati dalla co–progettazione tra le comunità dei Centri civici e culturali dislocati tra Torino e Piemonte e collettivi di architettura.

L’evento, che si svolge al Centro Congressi dell’Unione Industriali di Torino, è un’occasione unica per conoscere a fondo tutti i progetti per i quali è stata lanciata la campagna di crowdfunding sulla piattaforma Produzioni dal basso: https://www.produzionidalbasso.com/network/di/bottom-up-spazi-e-contesti

Una possibilità per entrare in contatto diretto con le persone e i soggetti che partecipano alla seconda edizione di Bottom Up!, per ascoltare dalle loro parole i motivi e gli obiettivi che li hanno spinti ad intraprendere il percorso e per comprendere appieno la forza di questa esperienza generativa. La serata sarà anche l’occasione per riflessioni sul ruolo dell’architettura e del crowdfunding nelle trasformazioni urbane dal basso.

Sul palco, infatti, prenderanno voce i curatori di Bottom Up! Maurizio Cilli e Stefano Mirti in dialogo con Gabriella Gedda e Eleonora Gerbotto, presidente e direttrice della Fondazione per l’architettura, Giorgio Marsiaj, presidente della Consulta per Torino e dell’Unione Industriali e Matteo Bagnasco, Responsabile Obiettivo Cultura della Fondazione Compagnia di San Paolo per fare il punto sul rapporto tra crowdfunding, responsabilità sociale d’impresa e coesione territoriale a partire dall’esperienza di Bottom Up!

La parola passerà quindi ai rappresentanti delle comunità e degli architetti che hanno co-progettato i sette progetti, i quali avranno a disposizione 8 minuti ciascuno per raccontarli e convincere il pubblico a contribuire con una donazione, per trasformarli in realtà.

I progetti

Il progetto Strada delle Opportunità del Centro Giovanile Cartiera a Torino

A cura di Valpiana Società cooperativa sociale e Studio Marcante-Testa con Valter Camagna (Torino)

Il percorso di ECO-Scienza nelle Valli di Lanzo

A cura di Associazione AL CICAPUI ASD e APS – Groscavallo e Collettivo Città Morbida (Torino)

Il progetto FIUMEDENTRO – Lo spazio pubblico che pensa (con) il fiume!

A cura di Magazzino sul Po APS e Terzo Paesaggio (Milano)

Il progetto Salotto Urbano di Santa Maria a Moncalieri

A cura di Cooperativa sociale Educazione Progetto – Moncalieri e ma0 Studio di architettura (Roma)

Il progetto Floating Forest – Uno spazio verde per HYDRO a Biella

A cura di Spazio HYDRO / Better Places APS – Biella e Studio Cavaglià (Torino)

Il progetto #fuoriCENTRO Trasformiamo gli spazi esterni della stazione di Ivrea per tutta la comunità

A cura di ZAC! Zone Attive di Cittadinanza – Ivrea e Kiez Agency (Bologna)

Il progetto Baltea Lido: la tua isola pedonale!

A cura di Via Baltea – Laboratori di Barriera – Community Hub – Torino e Collettivo Fresco (Torino)

Seguirà un momento di contatto diretto con i gruppi e gli architetti protagonisti della serata per conoscere nel dettaglio i progetti e per scegliere eventualmente di contribuire alla loro realizzazione con una donazione.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti con prenotazione obbligatoria (scrivere una email a eventi@fondazioneperlarchitettura.it )

Per consultare il programma della serata

Bottom Up! 7 progetti per 7 centri civici – Fondazione per l’architettura / Torino (fondazioneperlarchitettura.it)

È in previsione per il 2023, il festival conclusivo di Bottom Up! che sarà l’occasione per attivare un confronto esteso delle esperienze più rilevanti, su scala nazionale e internazionale, sui processi generativi e rigenerativi di trasformazioni urbane, sull’importanza dello spazio pubblico, sull’efficacia dello strumento del crowdfunding e dell’esperienza di Bottom Up! come modalità di rigenerazione e trasformazione architettonica e urbana.

Per ulteriori informazioni www.bottomupfestival.it

Per scoprire i progetti e donare https://www.produzionidalbasso.com/network/di/bottom-up-spazi-e-contesti