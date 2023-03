C’è una buona Aria di gelato a Santa Giulia

Da dieci mesi Davide e Roberto conducono Aria Gelateria. Sono giovani e sono bravi. Il loro gelato fa già tendenza.

Davide Ferrero e Roberto Speranza hanno aperto Aria Gelateria nel maggio 2022. Sono a Torino, in via Santa Giulia, all’altezza di via Sant’Ottavio.

Sarà la convergenza di due santi, sarà che sono proprio bravi loro, tant’è che il loro piccolo locale si sta facendo spazio in città tra quelli che meritano di essere provati.

E dire che poco più di un anno fa avevano solo l’idea di aprire qualcosa di proprio, quella che per tanti resta un sogno nel cassetto.

Davide e Roberto si conoscono da alcuni anni, colleghi in una nota gelateria con diversi punti vendita in città. È lì che capiscono di avere sintonia sul lavoro, di pensare all’unisono, di poter davvero realizzare l’aspirazione della vita.

Afferrano al volo l’occasione che si presenta nel cuore del quartiere Vanchiglia, a due passi da un complesso di scuole che vanno dal nido alle superiori e tra i due centri universitari del Campus Einaudi e di Palazzo Nuovo. Poi c’è la movida serale e le famiglie dei residenti. Insomma, lo spazio giusto per partire.

Recuperano le attrezzature a Milano, da un laboratorio che sta chiudendo, e via. La chiamano Aria, perché è l’elemento fondamentale del gelato.

Parlando di gelato artigianale ci sono tutti i gusti classici, ma è con gli speri mentali che davvero si superano.

Il mio preferito è caramello e pop corn, una realizzazione geniale che parte da burro e sale francesi e che pare fatta apposta per creare dipendenza. Poi ci sono il Babà, con miele e rhum; riso e cannella, con la varietà Vialone Nano che resta scrocchiarella, nonostante la lunga cottura nel latte; apple pie, che è una crema con crumbles e mele caramellate.

Ovetto sbattuto mi ricorda le merende di quando ero ragazzo, con l’aggiunta di piccoli pezzi di torta di nocciole fragrante.

Ricotta e arancia è un abbinamento abbastanza consueto, ma qui la lavorazione della materia prima è davvero rispettosa delle sue proprietà organolettiche.

C’è un gusto che vuol far tornare bambini i nonni e (perché no?) far scoprire ai nipotini le abitudini degli anni ’60. Parlo di pane burro e zucchero, la merenda delle famiglie semplici di una volta. È realizzato partendo dal pane avanzato da Grano, fornai in fermento, il forno di Sergio Scovazzo. Il pane èlavorato nel latte e ammorbidito con il burro (tanto). Con sopra una sbriciolata di zucchero grezzo il gusto dimenticato tornerà attuale.

Un assaggio di avocado della Sicilia o di sorbetto con le arance rosse amare per pulire la bocca, un’occhiata al tiramisù in monoporzione e si può passare ad assaggiare le torte.

Davide e Roberto ne realizzano quattro, tutte identificate da nomi di battesimo femminili.

La mia preferita è la torta Elena: meringa, gelato al pistacchio perfettamente amalgamato con il semifreddo al lampone, glassa dello stesso frutto a chiudere. È meravigliosa a vedersi, colorata, perfettamente equilibrata tra parte dolce e parte acida.

Chiusura con la colomba artigianale al cioccolato. L’hanno chiamata che bomba e hanno ragione. Doppia lavorazione del cioccolato fondente al 60% per renderlo più cremoso possibile, aggiunta di scorzette di arancio per sgrassare e cottura nel forno di Sergio Scovazzo.

Roberto Speranza la commenta così: «abbiamo utilizzato un prodotto belga con sentori corposi di cacao, note leggermente amare e un accento fruttato. L’idea è quella di mettere d’accordo gli amanti della colomba e i sostenitori delle uova di cioccolato in un unico prodotto».

Adesso sapete quale dolce mangiare a Pasqua, ma prima andate ad assaggiare i gelati. Non ve ne pentirete.

Fabrizio Bellone

