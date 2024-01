Economia regionale in ripresa grazie a turismo e costruzioni

Nel 2023, lo stato dell’economia del Piemonte è migliorato su tutti i fronti, con diverse industrie che sono tornate ai livelli economici pre-pandemia. E con molte altre che hanno addirittura migliorato i numeri delle produzione prima del Covid, con crescite innegabili rispetto al 2019. Infatti, l’economia regionale, tra il 2021 e il 2019, è cresciuta di oltre il 6% con un Pil regionale pari a 144,7 miliardi di euro.

Una delle industrie che hanno più impatto sull’economia del Piemonte è quella turistica che ammonta al 5% del totale con il numero di turisti che è aumentato del 51% tra il 2021 e il 2022. Nonostante i numeri dell’industria del turismo per il 2023 non siano ancora ufficiali, i dati dell’aeroporto di Torino per il 2023 danno un’idea dell’andamento di questo settore, sicuramente positivo.

Infatti, i numeri dell’aeroporto torinese confermano che il 2023 è stato un anno positivo perché, per la prima volta dalla sua inaugurazione, sono stati superati i 4,5 milioni di passeggeri, una crescita dell’8% rispetto all’anno precedente. Sono aumentati anche i passeggeri internazionali (+18,7%) per un totale di 2,33 milioni di visitatori. Questo dato è dovuto alle nuove rotte internazionali come quelle verso Alicante, Porto e Stoccolma.

Ma dove vanno i passeggeri che partono dall’aeroporto di Torino? Le destinazioni più amate sono Londra, Parigi e Barcellona mentre le destinazioni che sono cresciute di più nel 2023 sono Tirano, Bruxelles e Monaco.

Se il successo dell’aeroporto di Torino è innegabile, novità per la mobilità internazionale ed extra-europea sono fondamentali per tutta la regione. Tra questi c’è il recente annuncio delle ferrovie francesi (Sncf) riguardo il ripristino della rete ad alta velocità tra Italia e Francia. Dopo l’interruzione a causa di una frana la scorsa estate della linea tra Torino e Lione, i passeggeri piemontesi possono finalmente prendere il treno per la Francia e viceversa. Con coincidenze ed un veloce viaggio in bus, sarà possibile arrivare fino a Parigi.

“Si tratta di un’alternativa pratica e sostenibile al trasporto aereo,” ha detto l’amministratore delegato di Sncf Italia Jean-François Ancora, “per la ripresa dei collegamenti tra due nazioni che sono sempre state interconnesse.” Torna il servizio tra le due nazioni, con i biglietti che sono già in vendita online.

Però l’industria del turismo non è l’unica a contribuire in maniera positiva all’economia del Piemonte. Lo provano i dati della Banca d’Italia del 2022. La crescita in generale non è l’unico dato fondamentale. Infatti, le statistiche dimostrano che nel 2022 i due settori con le migliori prestazioni sono stati quello dei servizi e delle costruzioni, sia per la compravendita tra privati che nella costruzione di opere pubbliche.

Proprio la progettazione di lavori pubblici è cresciuta tanto che, a metà 2023, risultavano essere stati assegnati 7,8 miliardi di euro per interventi da realizzare in Piemonte.

Se all’inizio del 2023 il numero di compravendita è rallentato rispetto al 2022, è anche vero che in Piemonte si continua a costruire e tutte le imprese coinvolte beneficiano. Dai produttori di parti fondamentali per il fissaggio e la stabilizzazione di strutture come le barre filettate, fino agli architetti e agli investitori edili. Le imprese di ogni settore investono nella tecnologia per diminuire i costi di produzione, per aumentare al redditività e per investire in strategie per una maggiore sostenibilità energetica.