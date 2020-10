FCA: presentazione ufficiale della Fiat 500 elettrica al Lingotto

Giornata importante di presentazione per una vettura già simbolo di una svolta “green” in corso per il gruppo FCA. La Fiat 500 elettrica ha così fatto il suo debutto ufficiale sulla pista del tetto del Lingotto, di fronte a diverse autorità. Presenti alla cerimonia anche la sindaca di Torino Chiara Appendino e il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. “E’ l’inizio di una nuova era. Questa vettura è ancora una volta la dimostrazione della conferma dei nostri impegni in Italia” ha dichiarato entusiasta il presidente di FCA John Elkann.

La 500 elettrica sarà prodotta a Torino nello storico stabilimento di Mirafiori. Almeno 1200 le persone impiegate sulla linea produttiva, che, a pieno regime, avrà una capacità costruttiva di 80mila unità all’anno. Importanti le caratteristiche della vettura, che monta un motore elettrico da 118 CV. Ciò le permette di raggiungere lo 0-100 km/h in 9 secondi, con la velocità massima autolimitata a 150 km/h. La batteria agli ioni di litio da 42 kWh consente alla 500 elettrica un’autonomia nel ciclo WLTP di 320 km, che salgono a 400 km nell’uso cittadino. La vettura è dotata di un caricatore da 85 kW che la rnde capace di ripristinare 50 km d’autonomia in soli cinque minuti, raggiungendo l’80% della carica in 35, utilizzando colonnine compatibili. Anche a casa è possibile ricaricarla in sei ore, utilizzando la Easy Wallbox da 7,4 kW. Il prezzo finale, grazie agli ecoincentivi, è di 19.900 euro, che diventano 15.900 sfruttando la rottamazione.

Con l’occasione è stata presentata anche la versione “3+1” della Fiat 500 elettrica. Sarà dotata di una piccola porta posteriore, ad apertura controvento, per facilitare l’accesso a chi dovrà sedersi nella seconda fila di sedili. Il tutto senza alterare il profilo della vettura, né le dimensioni.