Inter-Torino: le probabili formazioni

Questa settimana i granata affrontano i neocampioni d’Italia. Una partita tra due squadre oramai senza obiettivi ma che comunque non perde il suo prestigio.

Le dichiarazioni di Juric

Juric decide di aprire la conferenza stampa pre partita, analizzando la prestazione precedente con il Frosinone finita 0-0: “Adesso siamo tutti tristi e delusi per la prestazione col Frosinone, ma dopo il derby eravamo entusiasti per la prestazione e per come la squadra ha attaccato nel secondo tempo e per come ha giocato le partite precedenti col Monza e a Udine e anche con l’Empoli che mi è piaciuto tanto perché la squadra aveva un livello molto alto nel gioco, nello stare in campo e per l’intensità. Dobbiamo tornare a fare quello. Sappiamo che troveremo l’Inter che è campione, il Bologna che, per me, è la squadra che gioca il miglior calcio in Italia, gioca in maniera fantastica, e altre forti però dobbiamo tornare a quei livelli e se ci riusciamo saremo competitivi. Spero di competere con tutte le prossime avversarie”.

E sulla possibilità di Europa: “Mi dispiace sicuramente per i punti, ma in realtà c’è ancora tempo per raggiungere questo grande obiettivo vincendo qualche partita. Penso alla prestazione contro il Frosinone dove abbiamo fatto un punto come all’andata e può non essere una tragedia il pareggio. Ci sono state altre gare delle quali ho detto che ho goduto anche quando abbiamo perso, come contro la Lazio, ma dove ho visto cose bellissime e, per me, il tifoso del Torino dopo la Lazio doveva essere felice. Anche se avessimo vinto contro il Frosinone, se Zapata avesse fatto gol, la prestazione sarebbe stata negativa perché dopo più di 20 partite a un certo livello molto alto abbiamo fatto una brutta partita, la mia grande delusione è questa, non era la mia squadra né in fase di possesso né nell’intensità, nel gioco e nelle idee ed è stata passiva. Non mi è piaciuto, c’è stato un calo generale, il mio rammarico è per questo. Poi dopo vengono anche i punti e tutto il resto”.

Le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda; Vlasic; Zapata, Sanabria.