Tutti gli appuntamenti della “Settimana della Cultura di Uni.Vo.C.A.”, dal 25 settembre all’8 ottobre

Per il nono anno consecutivo, in città e nel resto della regione, i volontari delle trenta associazioni aderenti all’Uni.Vo.C.A. Unione Volontari Culturali Associati organizzano varie attività, con il supporto del progetto “Agorà del Sapere”, per la “Settimana della Cultura di Uni.Vo.C.A.”, che prosegue sino all’8 ottobre, sotto lo slogan “L’Universo della Cultura. Il Volontariato compartecipe”.

Tutti i prossimi appuntamenti

Lunedì 25 settembre ore 15-18

Si replica anche Martedì 26, Mercoledì 27, Giovedì 28, Venerdì 29, Sabato 30 Settembre; Lunedì 2, Martedì 3, Mercoledì 4, Giovedì 5, Venerdì 6 Ottobre con gli stessi orari.

Via Garibaldi 25, Torino

ASSOCIAZIONE PIA CONGREGAZIONE DEI BANCHIERI, NEGOZIANTI E MERCANTI DI TORINO

Visita guidata gratuita alla Cappella dei Mercanti.

Info: g.favarato@virgilio.it – 339.6938396

25, 28 e 29 settembre / 2, 5 e 6 ottobre ore 14,30, 15,30 e 16,30

Piazza S. Giovanni 2, Torino

APR – AMICI DI PALAZZO REALE

Visite guidate gratuite a Palazzo Chiablese.

Info: 344.1929643 – palazzochiablese@amicipalazzoreale.it

Martedì 26 settembre ore 17,30

Sala Valfrè, Via Accademia delle Scienze 11

(anche online su ZOOM ID: 96336594375 – PW: 035606)

ACME – AMICI COLLABORATORI DEL MUSEO EGIZIO DI TORINO

Conferenza di Livio Secco: “Il discorso del RE. La seconda stele di Semma”. L’incontro prevede la possibilità di tradurre e leggere insieme un antico testo geroglifico, scritto durante il regno del re Sesostri III e posto al confine tra Egitto e Nubia: è il re stesso a parlare e a precisare il suo volere, mantenere fermi e protetti i confini dell’Egitto.

Lo studio diretto dei documenti che provengono dal passato è uno degli aspetti più interessanti delle discipline storiche e la lettura dell’antica scrittura egizia permette, travalicando i millenni, di risentire le voci del lontano passato.

Info: edo.rotunno@gmail.com – 348.7916390

Mercoledì 27 settembre ore 18

Educatorio della Provvidenza, Corso Trento 13, Torino

(anche online su ZOOM ID: 98128319407 – PW: 832958

PRO NATURA TORINO

“Proteggere e valorizzare la Collina Morenica”, presentazione a cura di Paola Campassi e proiezione del video “La Corona Verde”. Nell’incontro verranno illustrate le peculiarità ambientali e storiche che rendono il territorio della Collina Morenica tra Rivoli e Avigliana un patrimonio da salvaguardare e le iniziative già in atto a tale scopo.

Info: torino@pro-natura.it – 011.5096618

Giovedì 28 settembre ore 17,30

Giardini Reali (ingresso da Piazzetta Reale 1) , Torino

ASSOCIAZIONE AMICI DEI MUSEI REALI

Silvio Salvo, responsabile ufficio stampa e social media manager della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, dialoga con Barbara Tuzzolino e Francesca Ferro all’interno del ciclo “Chiamata alle Arti” format che propone dialoghi nei Giardini Reali. Alcuni protagonisti della scena culturale contemporanea animano incontri, per raccontare musica, arte, fotografia, comunicazione, design.

Info: segreteria@amicimuseireali.it

Giovedì 28 settembre ore 18

Fondazione Educatorio della Provvidenza, Corso Trento 13, Torino

Anche online su ZOOM ID: 97484053576 – PW: 146073

ASSOCIAZIONE AFOM – AMICI DELLA FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO

In collaborazione con AMICI DELLA SACRA DI SAN MICHELE

“Itinerari micaelici: dalla Sacra di San Michele alla Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso”.

Info: info@afom.it, 335.5489853

29 e 30 settembre / 1, 6, 7 e 8 ottobre ore 10-13 e 14,30-17,30

Strada Santa Margherita 79, Torino

APR – AMICI DI PALAZZO REALE

Visite guidate gratuite alla Villa della Regina.

Info: 344.1929643 – palazzochiablese@amicipalazzoreale.it

Venerdì 29 settembre ore 17,30

Fondazione Educatorio della Provvidenza – Corso Trento 13, Torino

ASSOCIAZIONE MONGINEVRO CULTURA (CULTURA, STORIA E TRADIZIONI DEL TERRITORIO)

In collaborazione con AMICI EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA.

“Il mito delle “Sirene” dall’omonimo libro di Luca Valentini saggista e noto esperto di Misteri, Ufo, Miti e Leggende di ogni epoca. L’Autore affronterà il tema delle Sirene (che fin dall’antichità è stato fonte d’ispirazione di opere letterarie in tutte le culture). Spigolature, commenti e proiezione di filmati. Interviene Danilo Tacchino, modera Sergio Donna.

Info: 011.0437207 – segreteria@monginevrocultura.net

Sabato 30 settembre ore 15,30

Via Duchessa Jolanda ang. via Palmieri (p.za Benefica) , Torino

ASSOCIAZIONE AMICI DELL’ARTE E DELL’ANTIQUARIATO

“Architetture, fiori e animali fantastici in Cit Turin”. Breve passeggiata per conoscere le architetture liberty, tra storia, arte e altissimo “artigianato” delle palazzine e ville del quartiere.

Info: info@amicidellarteedellantiquariato.it – 335.6784471 (anche sms e whatsapp)

Sabato 30 settembre ore 17,30

Fondazione Educatorio della Provvidenza – Corso Trento 13, Torino

(anche online su ZOOM ID: 91332041082 – PW: 235506)

ASSOCIAZIONE CASA DEL TEATRO SACRO E POPOLARE

“San Rocco”. Sacra rappresentazione con prologo e tre quadri.

Testo e regia di Beppe Valperga.

Info: 339.8303954

Domenica 1 ottobre ore 14,30-17,30

Ville romane di Almese (TO) e Caselette (TO)

Associazione ARCA – Arte, Archeologia e Cultura

Visite guidate alle ville romane situate alle pendici del monte Musinè, due dei più importanti complessi residenziali extraurbani di epoca romana del Piemonte.

La villa di Almese è un vasto complesso di circa 3000 mq, articolato su più livelli, sfruttando il naturale declivio del terreno. Sul terrazzo superiore si sviluppavano gli ambienti residenziali-padronali, mentre al piano inferiore si articolavano gli ambienti di servizio. La datazione si colloca tra gli inizi del I e il IV sec. d.C. La posizione dominante su un pendio ben esposto ne fanno un importante esempio di villa padronale, con vaste proprietà agricolo-pastorali e legata forse alla gestione dei dazi doganali della Quadragesima Galliarum, nella vicina località di Malano di Avigliana.

La villa di Caselette occupava un’area di circa m. 46×60. Si tratta di una villa con funzioni residenziali, costruita agli inizi dell’età imperiale e vissuta sino al collasso del sistema economico e politico romano (IV-V sec. d.C.).

Info: 342.0601365 – arca.almese@gmail.com

Domenica 1 ottobre ore 16,30

Chiesa di Santa Maria Maggiore, Avigliana (TO)

ASSOCIAZIONE CENTRO CULTURALE VITA E PACE

Concerto “Celebri armonie al femminile” con Andrea Musso al pianoforte. Un viaggio nel tempo tra dettagli biografici e musiche originali scritte da donne musiciste. Al pianoforte il maestro Musso racconterà le loro storie e introdurrà ogni brano con una coinvolgente guida all’ascolto.

Info: info@vitaepace.it – 338.1213863

Giovedì 5 ottobre ore 18

Fondazione Educatorio della Provvidenza – Corso Trento 13

(anche online su ZOOM ID: 96936841620 – PW: 412664)

ASSOCIAZIONE BANCO DI SOLIDARIETÀ SOCIALE

Incontro con Silvana Bertoldi sul “Quaderno Operativo di Solidarietà Sociale”.

Info: solidarietasociale.piemonte@gmail.com –

335.5489853

Sabato 7 ottobre ore 14,30

MAO Museo Arte Orientale, via San Domenico 11, Torino

ASSOCIAZIONE VOLONTARI MIO MAO

“L’ASTROLOGIA TIBETANA. Una chiave di interpretazione della realtà personale e delle condizioni concrete di esistenza”, a cura di Lama Dino Cian Ciub Ghialtzen e del Centro Buddha della Medicina “Gangchen Sanghie Men Chö Ling”. Attraverso l’antica astrologia tibetana è possibile avere una chiara interpretazione delle dinamiche personali nel contesto di fattori interdipendenti della propria vita.

Info: info@miomaotorino.it – 375.5682202

Sabato 7 settembre ore 15-18

Chiesa di Sant’Agostino – Avigliana (TO)

ASSOCIAZIONE AMICI DI AVIGLIANA

Apertura della Chiesa di Sant’Agostino e visita guidata alla Chiesa e al Parco storico, sul ciglio del Monte Piocchetto.

Info: associazioneamicidiavigliana@gmail.com

Sabato 7 e domenica 8 ottobre

Centro storico di Volpiano (TO)

ASSOCIAZIONE TAVOLA DI SMERALDO

1339 De bello canepiciano – Festa Medievale con attrazioni, spettacoli, musica itinerante, giochi, attività per bambini, tornei d’arme, visite guidate, taverne e punti ristoro con prodotti tipici. La rievocazione prende spunto dall’antico Castello, dimora di Giovanni II Paleologo, Marchese del Monferrato. Giovanni morì nelle stanze del castello lasciando il Marchesato in eredità al figlio Secondotto, preso in tutela dal nipote Amedeo VI di Savoia detto il Conte Verde.

Info: tavoladismeraldo@msn.com – 335.6111237

www.debellocanepiciano.it

Fino a domenica 8 ottobre dal lunedì al venerdì ore 10-16 (23 e 24 settembre e 8 ottobre ore 10,30-17)

Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, Sala Mostre Juvarra

Piazza Carlo Alberto 3, Torino

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE UNIVERSITARIA DI TORINO

Mostra “Dal Monviso al Moncenisio. Cartografia a stampa dal XVI al XVIII secolo”. Circa 60 esemplari di cartografia a stampa prodotti fra XVI e XVIII secolo, al fine di creare la rappresentazione di un territorio alpino che è stato teatro di rilevanti vicende politiche-militari-religiose.

Info: bu-to.eventi@cultura.gov.it

Per informazioni:

info@univoca.org – www.univoca.org

Cell. 335.5489853 – 333.3670926

Facebook: www.facebook.it/univocatorino

Youtube: canale Univoca Torino

Per gli eventi online il collegamento potrà avvenire con le seguenti modalità: