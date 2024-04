Cosa fare a Torino e dintorni nel weekend 20-21 aprile

Cultura e intrattenimento, a Torino e in Piemonte, nel weekend del 20 e 21 aprile

Le Gru Comics. Nontìscordàrdimé. In ricordo di Ivan Fassio. Teatro in piemontese a Sommariva del Bosco. Corsa per la ricerca medica.Visite alla Villa Romana di Almese.

Le Gru Comics

Sabato 20 aprile, dalle 14 alle 20, alla Shopville Le Gru, via Crea 10, Grugliasco, laboratori “Character Design” e “Disegnare i Manga”, 18-35 anni.

Dalle 12 alle 20, area disegno, fumetti e truccabimbi.

A cura casa editrice J Pop e Scuola Internazionale Comics.

Gratuito. Prenotazione consigliata boxinfo@legru.it.

Nontìscordàrdimé. In ricordo di Ivan Fassio

Sabato 20 aprile, alle 21, al Circolo dei lettori, via Bogino 9, ricordo poeta Ivan Fassio, dal libro postumo “Nontìscordàrdimé”, El Doctor Sax. Con Luca Greco, di Fatti e Fabulae, e Laura Callari, curatrice libro. Letture, video e performance musicali. Ospite Luca Ragagnin.

Teatro in piemontese a Sommariva del Bosco

Sabato 20 aprile, alle 21, al teatro Bongioanni di Sommariva del Bosco, prima assoluta commedia in piemontese “Ël paltò ‘d gran”, di Gigi Vaira.

Regia Loredana Siciliano. Voce fuori campo Oscar Barile.

Una produzione Area30.

Corsa per la ricerca medica

Domenica 21 aprile, alle 9,30, al parco Michelotti, manifestazione podistica non competitiva a sostegno ricerca medica Oltre la vista, Oltre la SLA.

Organizzata da Unione Italiana Ciechi.

Iscrizioni retedeldono.it/oltre-la-vista-oltre-la-sla-2024.

Visite alla Villa Romana di Almese

Domenica 21 aprile, alle 15 e alle 16,30, in località Grange di Rivera ad Almese, visite guidate alla villa romana I secolo d.C.

A cura associazione Ar.c.A.

Info 342/0601365.