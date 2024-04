I principali appuntamenti golosi del weekend di fine aprile

Alcune proposte per trascorrere il fine settimana tenendo allenate le papille gustative.

Fine settimana ricco di eventi ed iniziative quello che si apre oggi.

I suggerimenti di Zipnews.

CAVALLERMAGGIORE (Cn) – Sagra del Gorgonzola

Chiude il 28 aprile la Sagra del Gorgonzola D.O.P. di Cavallermaggiore, eccellenza del territorio con una produzione di oltre 200mila forme all’anno.

Sotto il motto Mangia, balla, ama si cela un ricco calendario di eventi gastronomici, fiere mercato con stand di prodotti tipici, concerti, dj set, mostre e street food all’insegna del gorgonzola dop.

Il programma di sabato 27 aprile:

-dalle 18.30 Happy hourin Piazza Vittorio Emanuele II per un aperitivo in al sapore di gorgonzola;

-dalle 19.30:cena del Gorgonzola DOP presso tensostruttura piazza Baden Powell;

-dalle 22.30 dj setpresso Ala comunale di Piazza Vittorio Emanuele II.

Il programma di domenica 28 aprile:

-dalle ore 09.00 alle 19.00fiera-mercato di S. Giorgio lungo via Roma e via Europa;

-dalle ore 09.00 alle 23.30 apertura Piazza dello Street food;

-dalle ore 10.00 alle ore 19.00 esperienze gastronomiche con dimostrazioni sulla produzione di formaggi e degustazioni di formaggi erborinati in combinazione con birre, vini ed altri accostamenti presso Blu Arena;

-dalle 11.30visite presso produttori locali(Edith cosmesi, Azienda Agricola La Rosa Bianca, Cascina Sant’Anna) con navette gratuite da piazza Santarosa;

-dalle 12:30 pranzo del Gorgonzola DOP presso tensostruttura piazza Baden Powell;

Domenica28 aprile sono previste navette gratuite per visitare le attività dei produttori locali delle frazioni di Cavallermaggiore legate al mondo caseario. Un modo per stare a contatto con la natura, gli animali e conoscere la filiera di produzione agroalimentare.

Prenotazioni qui.

POMARETTO (To) – Aspettando…Vini all’insù

Sabato 27 aprile al Ciabot di Pomaretto degustazione guidata di vini Ramìe.

Dalle ore 17 in assaggio i vini di ben sei produttori di questa minuscola doc:

Arcansiel – Azienda Agricola Giro di Vite

Coutandin – Coutandin Daniele

La Chabranda – Azienda Agrituristica

Lou Peui – Consorzio Produttori Terre del Ramìe

Refourn – Azienda Agricola Pons Natalia

Troi – Azienda Agricola Ognissanti

Al termine è possibile proseguire con apericena su prenotazione.

L’iniziativa è svolta in collaborazione con Ais Piemonte, in attesa dell’arrivo di Vini all’insù, in programma a Perosa Argentina il 4-5 maggio.

Prenotazioni: 3491889748.

NIZZA MONFERRATO (At) – Giro del Nizza

Domenica 28 aprile si svolge la seconda parte del Giro del Nizza, itinerario enogastronomico attraverso le cantine dei 18 comuni che compongono la DOCG.

Il Giro del Nizza giunge alla dodicesima edizione grazie all’impegno dell’Associazione Produttori, dell’Enoteca Regionale di Nizza Monferrato, della Condotta Slow Food di Alessandria con il Territorio delle Colline Nicesi e del Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato.

Turisti e winelovers potranno visitare le vigne dove nasce il Nizza DOCG e le cantine in cui vengono affinate le bottiglie che prendono il nome dal territorio di produzione.

Si comincia dalle 9.45, con partenza dall’Enoteca Regionale di Nizza Monferrato, dove si acquistano il pass della manifestazione, i bicchieri e le cartine. Poi ognuno è libero di muoversi a piedi, in bici, in moto o con l’automobile per costruire il proprio percorso.

In ogni cantina saranno proposti piatti di accompagnamento ed eccellenze gastronomiche del territorio.

Il Giro si svolge tra le colline dei 18 comuni autorizzati a produrre il Nizza Docg: Agliano Terme, Belveglio, Bruno, Calamandrana, Castel Boglione, Castel Rocchero, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Cortiglione, Incisa Scapaccino, Moasca, Mombaruzzo, Mombercelli, Nizza Monferrato, Rocchetta Palafea, San Marzano Oliveto, Vaglioserra, Vinchio.

La quota di iscrizione di 40€ consente l’assaggio dei vini e dei prodotti gastronomici di ogni cantina, comprendendo alcuni buoni acquisto da spendere nelle cantine stesse.

Info: 0141439294 – 3201414335 – 3355348611.

https://girodelnizza.home.blog

VINCHIO (At) – Picnic al Casotto

Domenica 28 aprile, con una coda mercoledì 1° maggio, torna in scena il Picnic al Casotto di Vinchio Vaglio Serra.

L’iniziativa si svolge negli spazi della Cantina Produttori, tra il Sentiero dei Nidi, la Big Bench e il parco della Val Sarmassa.

Dalle 10 alle 17 visite guidate in cantina con partenza ogni 30’ in piccoli gruppi.

Dalle 11 distribuzione dei cestini picnic. Menù picnic: peperone al forno con salsa verde e acciuga, torta di verdure di stagione, fettine di pollo in carpione, insalata sfiziosa di farro e orzo, crostata, acqua, pane e posate.

Costo per due persone 38,00€, singoli 20 €.

Prenotazioni QUI.

Sarà possibile pranzare nel parco della cantina o utilizzare i tavoli picnic disposti lungo il percorso dei Nidi di Vinchio Vaglio che conducono alla Big Bench Rossa e ai casotti all’interno della core Zone patrimonio dell’UNESCO, oppure spostarsi nella Riserva Naturale della Val Sarmassa.

È prevista una degustazione guidata dei vini della Cantina Produttori.

Dalle ore 14 Totò gelati rinfrescherà il pomeriggio con granite e gelati.

Nel corso della giornata il Punto Vendita è aperto con orario continuato dalle 9 alle 18,00.

Cantina Vinchio Vaglio, Reg. San Pancrazio, 1 (AT) Fine modulo

Info: 0141950903.

OVUNQUE – World Disco Soup Day





Si celebra il 27 aprile, in modo diffuso, il World Disco Soup Day, evento contro lo spreco alimentare lanciato da Slow Food Youth Network, la rete giovani di Slow Food.

Nato come una zuppa di protesta, è un evento globale per stimolare la discussione sul tema dello spreco alimentare, cucinare utilizzando gli scarti, e apprezzare la convivialità.

Un momento di festa e condivisione che in Italia sarà accompagnato dalla presentazione della mappatura di In Cibo Civitas, il progetto che mette in luce esempi di economia circolare legata al cibo in quattro regioni: Piemonte, Sicilia, Toscana ed Emilia-Romagna.

Ogni anno, lo spreco alimentare è responsabile dell’8-10% delle emissioni di gas serra a livello globale, oltre a causare altri danni ambientali.

Il tema di quest’anno è: save our food, save our planet!.

Attenzione rivolta alle soluzioni alla crisi climatica e alla riduzione dello spreco alimentare come strumento per arginarla.

COME PARTECIPARE QUI