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L’Uliveto e il San Giors si incontrano a cena

20/07/202620/07/2026

Mercoledì 22 luglio l’Albergo Ristorante San Giors ospita L’Uliveto per una cena a quattro mani con un menu appositamente scritto per l’occasione da Johnny Mazzarino e Claudio Lochiatto.

Che cosa accade quando il Piemonte incontra la Calabria?

Molti potrebbero rispondere «proprio niente», visto che i calabresi sono spesso soprannominati i piemontesi del sud.

Invece, Johnny Mazzarino e Claudio Lochiatto hanno tutta l’intenzione di stupire in occasione della cena a quattro mani in programma mercoledì 15 luglio al Ristorante San Giors di Torino.

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Di entrambi ho recentemente scritto su Zipnews: Qui su Johnny e QUI su Claudio.

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La serata si svolge in collaborazione con Olearia San Giorgio.

IL MENU

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INFO

Inizio ore 19.30.

Costo € 40 a persona, coperto e acqua inclusi.

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DOVE

Albergo Ristorante San Giors

Via Borgo Dora 3/A – Torino

tel. 0115216357 – 3483953440

www.sangiors.it

Fabrizio Bellone

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