Torino Domani sostiene la Lista Civica Pentenero Presidente e presenta i propri candidati alle Regionali

“Credere nel potere delle persone di cambiare le cose”, si potrebbe definire il leitmotiv della candidatura alle Regionali 2024 di Giorgio Giardina, presidente della lista civica Torino Domani e consigliere in Circoscrizione 4 a Torino.

Insieme a Isabella Brianza, capogruppo di Torino Domani in Circoscrizione 1, e a Iride Barbano, architetto, Fortuna Bianchini, educatrice e consigliere comunale a Settimo Torinese, Francesco Bona, medico anestesista e direttore Hospice IRCCS Istituto di Candiolo, Alessandro Brescia, progettista sociale, Giuliana Cavalloni, biologa-ricercatrice IRCCS Istituto di Candiolo, Marco Clari, infermiere e ricercatore universitario, afferiscono alla lista civica “Pentenero Presidente”, all’interno della coalizione di centrosinistra.

“Dobbiamo arginare questa destra che è una delle peggiori che ci siano state dal dopoguerra ad oggi – ha rimarcato Giardina – Noi, come Torino Domani, ci riconosciamo nel quadro valoriale del centrosinistra e abbiamo messo insieme una squadra che può offrire competenze nei settori della sanità, ambiente, trasporti, pari opportunità per ogni persona. Non è giusto che nel 2024 ci siano bambine e bambini che provengano da famiglie svantaggiate e che non riescano ad accedere alle attività extrascolastiche proposte dalle scuole del territorio, come sarebbe il diritto di ogni studente”.

Lo sguardo dei candidati di Torino Domani nella Lista Civica Pentenero Presidente si rivolge anche al miglioramento della rete di trasporti metro-montana e metro-rurale, considerato il fatto che il 53 per cento dei comuni piemontesi è in area montana. Servono trasporti efficaci, efficienti e sostenibili.

Argomento sottolineato anche da Isabella Brianza, che ha rimarcato: “L’inclusione nel mondo del lavoro e l’inclusione finanziaria; una formazione che dia dignità a chi ha perso il lavoro e crei reali opportunità di inserimento lavorativo, soprattutto per le fasce più svantaggiate della popolazione; e politiche serie per contrastare il cambiamento climatico e il decremento demografico nella nostra regione, sono i temi che più mi stanno a cuore”.

Torino Domani esprime a Torino sei consiglieri di Circoscrizione, il presidente della Circoscrizione 1, un consigliere comunale – Tiziana Ciampolini – e Francesco Tresso, assessore nella Giunta Lo Russo.

Un lavoro amministrativo e progettuale che ha maturato, come ha sottolineato Isabella Brianza, la capacità di raccordare competenze, dialogo e partecipazione, sempre con il rispetto delle opinioni e idee altrui, e sussidiarietà.

Valori che hanno portato alla composizione della lista di candidati, che è stata presentata, alla presenza di Gianna Pentenero, candidata Pd e per la coalizione del centrosinistra alla Presidenza della Regione Piemonte, martedì 23 aprile, in via Baltea 3.

“Sono orgogliosa di portare avanti questa candidatura per servire la mia regione, forte delle mie esperienze amministrative, prima come sindaco del mio comune, poi come assessore regionale nelle giunte Tresso e Chiamparino e poi come assessore a Torino nella Giunta Lo Russo”, ha detto Gianna Pentenero.

“Siamo nati come realtà locale ma oggi guardiamo alla complessità del territorio”, spiega così Francesco Tresso, fondatore della Lista Civica Torino Domani, la decisione di portare i valori di Torino Domani in Regione. “Noi siamo convinti dell’importanza di avvicinare la cittadinanza attiva alla politica”.

“Siamo fieri della comunità politica civica che abbiamo creato nel 2021 e del fatto che siamo durati, forti del nostro impegno e delle competenze di ognuno di noi. Abbiamo costruito insieme un metodo di lavoro e un’agenda politica. C’è una grande domanda di politica sana, che è ora di portare in Consiglio Regionale”, ha affermato la capogruppo in Consiglio Comunale a Torino, Tiziana Ciampolini.

Torino Domani è l’associazione che nasce dall’esperienza della lista civica che ha partecipato alle ultime elezioni amministrative nella coalizione di centrosinistra.

torinodomani.eu

facebook.com/listatorinodomani

https://www.instagram.com/torinodomani