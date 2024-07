Alto Piemonte e Gran Monferrato in degustazione ad Asti

Mercoledì 10 luglio l’ONAV celebra i vini di Alto Piemonte e Gran Monferrato, zone recentemente riconosciute come Città del Vino da Recevin. Incontro a carattere scientifico seguito da degustazione.

Mercoledì 10 luglio la sede di ONAV Nazionale in Piazza Santa Maria Nuova 5 ad Asti ospita l’evento I Grandi Vini di Alto Piemonte e Gran Monferrato Campioni d’Europa 2024.

L’incontro si inserisce in un calendario di eventi ed esperienze che da marzo 2024 fino alla fine dell’anno vede coinvolti i venti comuni che fanno parte di quest’area: Acqui Terme, Barengo, Boca, Bogogno, Borgomanero, Briona, Brusnengo, Casale Monferrato, Fara Novarese, Gattinara, Ghemme, Grignasco, Maggiora, Mezzomerico, Ovada, Romagnano Sesia, Sizzano, Suno, Vigliano Biellese e Villa del Bosco.

Il riconoscimento, attribuito da Recevin – Rete Europea delle Città del Vino, rappresenta un importante traguardo per il Piemonte, seconda regione in Italia per impatto di fatturato per il comparto vitivinicolo e culla di tanti vitigni.

I venti comuni di Alto Piemonte e Gran Monferrato rappresentano la quarta città del vino italiana dal 2012, dopo Marsala, il territorio di Conegliano-Valdobbiadene e Sannio Falanghina.

PROGRAMMA

L’incontro si apre alle 17 con i saluti del Presidente del comitato di promozione dell’iniziativa Mario Arosio.

Segue l’introduzione all’evento da parte del coordinatore nazionale del Piemonte per Città del Vino, Stefano Vercelloni.

Gianluigi Corona, Consigliere nazionale e delegato della Sezione ONAV Alessandria, presenta la realtà enologica del Gran Monferrato.

Il Prof. Stefano Raimondi di UniTO relaziona su I vitigni principali e minori dell’Alto Piemonte e del Gran Monferrato.

Il Presidente del Comitato Scientifico di ONAV Prof. Vincenzo Gerbi parla delle Caratteristiche enologiche dei principali vini a denominazione.

Il Prof. Luca Rolle, Direttore del DISAFA di UniTO e consigliere della Sezione ONAV Torino espone l’argomento Le sfide del cambiamento climatico.

La Dott.ssa Maria Alessandra Paissoni di UniTO in videocollegamento conclude con un approfondimento dedicato al Timorasso.

Dalle ore 18.00 degustazione dei Vini dell’Alto Piemonte e Gran Monferrato a cura del Prof. Vincenzo Gerbi.

ISCRIZIONI

https://onav.it/eventi/citt-europea-del-vino-2024

INFO

asti@onav.it – 3332748297.