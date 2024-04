Una grande enoteca a cielo aperto nelle piazze di Alba

Vinum arriva alla 46ª edizione. Dal 25 aprile al 5 maggio oltre 700 etichette in degustazione e 400 produttori. Gli appuntamenti da non perdere.

Saranno sette giorni di degustazioni sparsi tra due weekend e la festività del 1° maggio.

Da giovedì 25 aprile a domenica 28 aprile, mercoledì 1°maggio e nel fine settimana 4-5 maggio Alba ripresenta Vinum.

La 46^ edizione della rassegna vede in campo circa 400 produttori con oltre 700 etichette. In piazza tutto il meglio dei vitigni del Piemonte, con la Langa a fare la parte del leone.

LE TAPPE DA NON PERDERE

Vinum Lab

Laboratori tematici per una corretta degustazione del vino e per l’abbinamento con i formaggi. In collaborazione con AIS Piemonte e Onaf, presso la Sala dell’Analisi Sensoriale del Mudet (Museo del Tartufo – all’interno del Cortile della Maddalena).

Vinum a tavola

Al Castello di Roddi quattro percorsi gastronomici a cura di grandi chef del panorama internazionale. Abbinamento con vini al calice e una selezione di Vermouth.

Vinum in cantina

Possibilità di visitare alcune tra le più importanti cantine di Langhe, Roero e Monferrato selezionate da grandi chef che, al termine del tour, prepareranno un aperitivo abbinato al vino dell’azienda ospitante. Partenza da piazza Medford con servizio navetta di andata e ritorno tra le 16 e le 19.

Note di vino

Due aperitivi musicali al Castello di Roddi abbinando l’assaggio di quattro vini con l’ascolto di musica dal vivo. Si tengono domenica 28 aprile e mercoledì 1° maggio, sempre alle 17.30.

Corsi di cucina

Chef di fama internazionale guideranno le lezioni. I partecipanti potranno degustare direttamente ciò che preparano, con l’accompagnamento di un calice di vino. Al Castello di Roddi.

Vinum bimbi

Uno spazio gioco dove i piccoli visitatori potranno conoscere i Paesaggi Vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato. Dalle 11 alle 19 presso la Sala Beppe Fenoglio (all’interno del Cortile della Maddalena).

INFO

www.vinumalba.com